首先，美光強勁的業績表現，進一步印證記憶體產業超級周期仍然持續。受惠於DRAM及NAND記憶體供應持續緊張、人工智能熱潮推動高頻寬記憶體(HBM)需求爆發、以及產品組合持續優化，管理層對第三季指引保持樂觀，預計營收將達328億至343億美元，超過2024財年全年水平。同時，公司已與客戶簽訂記憶體行業首個5年長期協議，但目前產能僅能滿足主要客戶50%至67%的訂單需求，而2026年全年HBM產品已全部售罄。

整體上，我們認為目前記憶體超級周期正處於上升階段的中段，整體供應仍然緊張，企業優先增加HBM產能，導致傳統DRAM及NAND供應緊缺。有見及此，記憶體價格及企業盈利或能夠延續上升勢頭。儘管公司大幅上調資本支出引發市場擔憂，但新建一座晶圓廠通常需要2到4年的時間，預計今年新增產能難以對記憶體市場構成實質威脅，供需缺口仍將在短期內持續支撐記憶體價格上漲。近期的股價下跌，更多是市場對股價經歷大幅上漲後的獲利了結與對宏觀不確定性的過度反應，而非企業基本面的全面惡化。