城大經濟金融系副教授杜渡簽臨時租約後「撻訂」，企圖以1,000元賄賂地產代理要求隱瞞，免賠償違約金1.6萬元，被控「向代理人提供利益」，早前裁定罪成，昨在沙田裁判法院判入獄4.5個月。被告提出保釋等候上訴，獲准以2萬元現金擔保，須交出旅遊證件及每周報到。筆者一早在審訊期間已密切留意案件，畢竟財經學者以文化原因作為抗辯理由，乃十分少有的案件。最終裁判官施祖堯亦沒有接納被告求情。

被告稱受內地文化影響犯案，且因語言隔閡未能在港識朋友，社交圈子窄，只能依賴過往在內地經驗行事，在筆者看來實屬：「一派胡言」。杜渡教授為香港城市大學經濟及金融學系副教授，學歷背景優秀，曾就讀北京大學，並在美國芝加哥大學取得博士學位。他自2007年起在香港任教，在香港教育名牌導向的世界𥚃，在其專業領域被認為是精英中的精英我相信絕不為過。