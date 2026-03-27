佛系Art Basel

今年到Art Basel，印象較深刻的兩位當代藝術家，一位是泰國的Wit Pimkanchanapong，另一位是西藏的Tenzing Rigdol。兩位藝術家共同之處，是他們的作品都具佛教元素。前者，作品沉浸式特定場域裝置藝術《生命軌跡 Life Chapters》，將藝術、建築、設計與科技融為一體，靈感來自泰國北部邊境附近作者首次接觸到一種佛教迷宮儀式。訪問中作者更透露，作品的空間本質是可步入的冥想場：「迷宮有不同入口，藏著各種隱藏的可能性。你往前走，遇上死胡同，事物發生變化，然後你就找到新的路徑。」後者，作品利用現代媒材創作當代曼陀羅，而傳統的曼陀羅並非一般視覺藝術創作，更是協助修法冥想的器物。

學佛的人都知道，佛學中的兩種真理，勝義諦是究竟的絕對真理，世俗諦是世間的相對真理。真空妙有，依俗諦而得勝義，藝術偏偏就是讓我們認識真相的謊言。近年，另一冒起的藝術家Super Buddha，有請Grok從市場角度分析一下其作品的升值潛力：

「Super Buddha的藝術品升值潛力不錯，短期至中期(1-7年)有明顯上升空間，尤其亞洲買家對其上海背景與Buddha主題有較強共鳴，加上Miami Art Basel等曝光、名人收藏效應(Floyd Mayweather等)，2024年拍賣已有7萬美元及近4.6萬美元成交紀錄，更出現超估價3倍的情況，市場需求明顯大於供給。」