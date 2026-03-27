阿里燒錢換增長 利潤腰斬值得嗎？

阿里巴巴(9988)公布截至2025年12月底止季度業績，收入微2%至2,848億元(人民幣，下同)，但淨利潤暴跌66%至156億元。這份成績單反映阿里正處於戰略轉型痛苦期，核心電商利潤被大幅稀釋，管理層顯然選擇了「犧牲利潤以保市場」的路線。 最引人注目的是即時零售業務的影響。本季度即時零售收入雖大增56%至208億元，帶來約75億元額外收入，但代價異常高昂。中國電商集團的經調整EBITA從去年604億元暴跌至346億元，減少約43%或258億元。利潤率更從40.2%驟降至21.7%，跌幅竟達18.5個百分點。這意味著每賺取100元收入，利潤少了近一半。

為何利潤率跌得如此厲害？管理層直言是對即時零售、用戶體驗及科技的投入。具體而言，銷售和市場費用佔收入比例從15.2%激增至25.3%，金額額外增加293億元，這就是「淘寶閃購」品牌煥新和提升用戶體驗的代價，這還未計給予用戶的直接價格補貼，如減免和現金回饋。由於這些補貼已作為扣減項，直接在收入中扣除而不計算在費用內，因此無法統計期內合共投入了多少在價格戰中。但根據部分研究機構分析，估計約為350億元。加上履約物流成本上升，難怪利潤被蠶食。

一個核心問題，為何阿里要搶佔即時零售市場？回答這個問題前得問問大家，在一星期之中，你打開網購App和外賣App的次數哪個多些？想必是外賣Apps吧？這是因為傳統電商業務是低頻交易，相反即時零售卻是高頻。阿里將兩者結合在一起，能有助提升用戶活躍度和黏性，鞏固核心用戶群。期內淘寶App的月活躍用戶和高消費用戶群(88VIP會員)數量錄得雙位數增長，就是最好的證明。 再者，競爭對手如美團閃購和京東到家正在快速擴張，若阿里仍不思進取，退守傳統電商業務而不加入即時零售戰團，其市場就只有被蠶食的份兒，也是挺無奈的。

話雖如此，但阿里的優勢在於智能雲業務，期內收入增36%至433億元，AI相關產品收入已連續10個季度錄得3位數增長。此外，阿里雲在金融雲及混合雲市場保持領先，千問大模型與雲業務協同效應也逐漸顯現。因此，期內智能雲業務的經調整EBITA增25%至39億元，是集團唯一獲得盈利和增長的業務，也是主要增長引擎。 綜合而言，阿里正以電商利潤為燃料，押注AI與即時零售兩大引擎。經營業務現金流雖然跌49%至360億元，自由現金流更下降71%至114億元，可幸現金儲備仍然豐厚，截至12月底包括現金、短期和理財投資合有5,602億元，目前看來仍足夠支撐戰略投入。然而，電商業務利潤率腰斬，如果繼續惡化，「燒錢換增長」可持續多久是個問題。此外，若然智能雲業務增速無法彌補電商利潤下滑，投資者必會失去耐性。美國科技巨頭近期的股價表現，就是前車可鑑。