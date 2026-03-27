大丈夫要權 小丈夫要錢

內地知乎網有人寫了一文，叫《一個億和縣委書記怎麼選？》 內容大致上是：再窮的縣，一個億能撬到的能量，縣委書記的權勢面前，連屁都算不上。縣委書記可以讓一無所有的白身，賺到一個億，也可以讓身價數億的本地富豪，身陷囹圄，或者破產。醉臥美人膝，醒握天下權，權力是男人最好的春藥。 最後，這位名叫「陳景」的作者清醒地作出了結論：「如果讓我選，我選一億元。」 這箇中的原理很簡單：縣委書記固然權力大，但不自由，工作也辛苦，而且有上司，要受氣，生活享受也不如有錢人，在權力鬥爭之下。據說，朱元璋和乾隆不無感嘆地說過，自己的生活享受不如江南一富翁。

事實上，有權無錢，有點像太監碰上美女，只是比無權無錢稍好。我常舉的例子是前立法會議員甘乃威在2009年的解僱女助理王麗珠事件。王是前亞視新聞主播，甘在電台節目上承認自己可能因一時感性而向王表達好感，但否認此為示愛行為，也否認解僱與此有關。 最離譜的是當時有傳媒的標題居然是「癩蛤蟆想吃天鵝肉」，真是刻薄到了極點，這也可以反映出那時傳媒的惡質風氣。但這故事也證明了，有權無錢也有一定的煩惱，反觀像田北俊、唐英年這些富二三代，就不會被傳媒如此揶揄。

由此可以見得，權力/政治地位好比是錦上添花：如果沒有錦，則添花又有何用？但如果有錦，則那就非得添花不可了。 不過，今時今日從政，是非常辛苦的事，起早貪黑，閱讀大量文件，開太多無聊的會，還要參加學習班、研討會，生活更加要循規蹈矩，以免沾上黑材料，實在不如只當有錢人般逍遙自在。 所以，這往往是富豪父親強迫子女去幹的事，反正辛苦的不是自己，而子女從政，花錢有限，不會像做生意般，一個判斷錯誤，可能傾家蕩產。換言之，這是保存家族的社會地位而成本最低更加沒有風險的做法。

這叫做「大丈夫不可一日無權，小丈夫不可一日無錢」。我們都是小丈夫，要錢，富豪們則要兒子當大丈夫，要權。