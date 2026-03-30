美伊衝突升級下通脹危機

美伊戰爭持續進行，中東局勢烽煙四起，原油及天然氣供應中斷風險急升，加上中國船舶被拒進入霍爾木茲海峽，刺激國際油價上周五再度大幅上漲。根據最新市場數據，布蘭特原油5月期貨上升2.82%，收報每桶111.06美元；美國西德克薩斯中質原油(WTI)期貨亦上升2.68%，報97.01美元。此一突破110美元關口的走勢，反映市場對中東地緣政治風險持續升級的強烈憂慮。 伊朗至今仍未能恢復霍爾木茲海峽的正常通行。雖然美國總統特朗普單方面宣布，暫停對伊朗及以色列能源設施的襲擊直至4月6日，並表示與伊朗的談判進展良好，甚至聲稱伊朗已批准10艘油輪通過海峽作為善意表現，但實際情況並不樂觀。早前卡塔爾全球最大液化天然氣(LNG)生產基地遭受襲擊，加上霍爾木茲海峽通行受阻，石油及天然氣供應中斷風險與日俱增。

上周五傳出的另一壞消息，更令市場情緒惡化：兩艘由中國中遠海運控股股分(1919)擁有的超大型集裝箱船，試圖穿越霍爾木茲海峽時遭伊朗拒絕並被迫返回。這是戰爭爆發以來，首度有大型集裝箱承運商嘗試穿越該通道。中國長期被視為伊朗的戰略盟友，伊朗此前亦曾表示友好船舶可獲准通過，但今次事件清楚顯示伊朗仍維持嚴格封鎖態度。 根據船舶追蹤公司MarineTraffic的實時資料，中遠海運的行動直接證明海峽局勢極不穩定。儘管特朗普提及伊朗已讓10艘船舶通過，但市場焦點迅速轉移至中國船舶被拒的事實，突顯談判成果有限。作為全球第四大集裝箱航運公司，中遠海運的遭遇不僅影響單一企業，更反映中伊關係在地緣衝突下的不確定性。這一矛盾令投資者對特朗普的樂觀言論失去信心，油價隨即大幅上升。

此外，市場原本寄望的替代運輸路線同樣面臨嚴重障礙。部分石油貿易商曾計劃利用沙特阿拉伯的管道系統，將原油運送至紅海附近再出海。然而，此繞道方案亦未能成功。紅海海域現已成為高風險區域，多艘商船受到也門胡塞武裝組織的恐嚇及襲擊。該組織受伊朗支持，自衝突升級以來，一直針對紅海國際航線發動導彈及無人機攻擊，嚴重威脅航運安全。這令紅海繞道完全不可行，沙特管道雖然具備一定容量，但出海口受阻，整個替代方案陷入癱瘓。

國際評級機構標準普爾已因中東衝突導致油流中斷超出預期，而上調2026年油價假設，將WTI及布蘭特原油價格假設上調15美元/桶。此舉反映機構對供應持續受阻的擔憂。惠譽國際亦指出，若伊朗衝突持續至第二季仍不受控制，高企的能源價格將推升通脹，促使貨幣政策收緊，對全球經濟增長及多個行業發行人構成額外信貸壓力。 油價持續高企對全球通脹構成直接壓力。原油作為經濟活動的核心要素，其價格上升將帶動運輸成本、化工原料及農業投入品全面上漲。美國聯邦儲備局年內已無實質減息空間，核心個人消費支出通脹率在能源價格帶動下，極可能重返4%以上。期貨市場更反映，聯儲局年底前至少進行一次加息的可能性上升，10年期美國國債孳息率亦同步走高。這「高油價加上高利率」的雙重壓力，對全球經濟增長形成重大威脅。

金融市場目前的反應尚未完全反映戰事的潛在衝擊。能源板塊及石油相關服務股雖有短期升幅，但航空、航運及消費板塊卻承受明顯成本壓力。最值得關注的是，最壞情景尚未被市場充分定價。若戰事進一步惡化，例如伊朗或海灣國家主要能源設施遭受大規模襲擊、海水淡化廠被破壞，或主要港口設施成為攻擊目標，後果將不堪設想。這些設施一旦受損，不僅石油供應會進一步崩潰，更可能觸發地區性人道危機及大規模難民潮，推高全球糧食及能源價格。屆時布蘭特原油價格突破130美元甚至更高水平並非不可能，通脹失控、央行政策更趨鷹派，股市與債市可能同時受壓，形成滯脹風險。

總括而言，霍爾木茲海峽危機不僅是短期供應問題，更是中東局勢長期不穩定的重要警號。特朗普的10天寬限期及10艘船舶承諾，暫時未能改變伊朗的封鎖立場；中國船舶被拒事件更凸顯即使盟友關係，亦難以保障航運安全。紅海胡塞武裝的持續威脅，令所有替代路線均告失效。 美伊戰爭尚未結束，油價持續居高不下，通貨膨脹持續上升，貨幣政策由鬆變緊，股市債市勢必受壓。