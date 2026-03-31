儘管泡泡瑪特(9992)2025財年收入與盈利均錄顯著增長，但業績公布後股價大挫逾兩成。業績與股價走勢背道而馳，反映投資者對盈利增長可持續性的憂慮。

首先，與傳統玩具企業不同，泡泡瑪特的產品透過IP價值、品牌熱度及限量稀缺性，為產品注入額外的「情緒價值」。消費者因而願意支付較高溢價，為公司帶來高回報。

然而，此高度依賴IP價值的商業模式亦隱含風險。2025年的強勁業績主要由「The Monsters」系列帶動，該系列貢獻約38%的收入，反映公司對單一IP的依賴度較高。若市場熱度隨炒賣風氣消退，而後續IP未能順利接棒，收入及盈利增長將面臨較大波動風險。為應對依賴單一IP的潛在風險，泡泡瑪特正採取多元化的策略以釋放IP價值。公司透過推出首飾、甜品飲品，以及小型家電等跨界品類，致力將IP滲透至消費者的日常生活中，從而提升整體品牌的抗風險能力。此外，海外業務已成為新增長引擎。公司透過在海外設立旗艦店，以及擴大IP授權合作範圍，實現分散地域及品類風險。