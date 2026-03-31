以色列和伊朗均有必打理由

上星期說了特朗普的戰略目標是中期選舉，至於內塔尼亞胡，則是他在2020年被起訴三宗貪腐案件，從2023年起，他即以「戰時狀態」為由，要求法院推遲庭審，換言之，一旦戰爭停止，審訴就要重新展開，而照現時的證據，他大概率會入罪、坐牢。 因此，在以哈戰爭後，內塔有必要另外開闢伊朗戰線，以逃避審訊。特朗普是過來人，也是有案在身，明白箇中玄機，因此向以色列總統要求赦免內塔尼亞胡。嗯，當時特朗普的形勢大好，並不需要伊朗之戰，反而宣稱自己是和平總統。

在去年11月，內塔尼亞胡正式向總統提交赦免請求，但因他未定罪、未認罪、無悔意，以色列司法部赦免部門完成評估，認為內塔尼亞胡的赦免請求不符合必要條件，因此不建議總統給予赦免。所以，內塔尼亞胡只有繼續打下去，就算伊朗要和，美國也接受停戰，他也不可能和，否則便要坐牢了。 至於伊朗的神權，從來只有一個戰略目的，就是要把政權維持下去。我在本欄講過，它得位不正兼且不得民心，本來政權已經搖搖欲墜，遲早完了，只等待軍隊嘩變，支持顏色革命，反而是因特朗普和內塔尼亞胡各懷鬼胎，不得不拔苗助長，反而為伊朗的政權續了命。