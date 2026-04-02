零售轉型陣痛 「教育＋住宿」成投資新風口

近日走在尖沙咀或銅鑼灣街頭，不難發現昔日租金昂貴的「舖王」依然大門深鎖。根據差估署及中原地產的最新數據，本港核心區街舖空置率仍處於高位，部分位處二線街道的舖位甚至已空置超過12個月。在北上消費成風及電商衝擊下，傳統零售及餐飲業正經歷深刻的結構性轉型，經濟過渡期的陣痛顯而易見。

然而，「東邊落地西邊起」，當傳統零售疲弱之際，教育相關產業卻異軍突起。近期傳媒均報道，不少資深投資者正積極將工廈或舊酒店改裝為「學生公寓」。這股熱潮背後，離不開政府政策的強力支持。隨著政府積極搶人才，並宣布將資助大學非本地生限額由20%倍增至40%，預計未來數年內地及海外學生將大舉湧入。