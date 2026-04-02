簡單點說，新科技、新事物在崛起的過程中，會無情地淘汰舊產業、舊技術、舊的工作崗位和企業，造成結構性失業和資本損失，例如說：十九世紀末，汽車誕生，馬車製造商、馬廄、馬鞭匠人、馬飼料商等大批行業消失。但同時，它也創造了石油工業、公路網路、汽車旅館、郊區化生活方式等一個全新的龐大產業體系。

奧地利經濟學家熊彼得在1942年出版的《資本主義、社會主義與民主》發明了「創造性破壞」這名詞，意即創新通過摧毀舊的經濟結構來推動進步。

又例如說，從九十年代開始，數碼相機破壞了整個膠捲產業，菲林巨頭柯達也在2012年破產。但新創造出來的職位與商機，是智慧手機攝影、社交媒體、圖像演算法等萬億級新市場。

讀中國歷史的人，對此印象特深，例如說，從明朝開始，中國拒絕新技術，成為了「高度平衡的陷阱」，在十九世紀末期，又拒絕火車等西式科技，現在看來，當時的人真可笑，但在當時，卻是理直氣壯。

非獨中國，就連是英國，當然的織袜機導致了大量工人失業，工人們也發起暴動，大肆破壞織袜機。馬後炮看此事，當然知道，機械紡織令到人們解決了穿衣問題，今天已沒有人沒有衣服穿，但當時的人卻不會如此想。