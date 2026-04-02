奧地利經濟學家熊彼得在1942年出版的《資本主義、社會主義與民主》發明了「創造性破壞」這名詞，意即創新通過摧毀舊的經濟結構來推動進步。
簡單點說，新科技、新事物在崛起的過程中，會無情地淘汰舊產業、舊技術、舊的工作崗位和企業，造成結構性失業和資本損失，例如說：十九世紀末，汽車誕生，馬車製造商、馬廄、馬鞭匠人、馬飼料商等大批行業消失。但同時，它也創造了石油工業、公路網路、汽車旅館、郊區化生活方式等一個全新的龐大產業體系。
又例如說，從九十年代開始，數碼相機破壞了整個膠捲產業，菲林巨頭柯達也在2012年破產。但新創造出來的職位與商機，是智慧手機攝影、社交媒體、圖像演算法等萬億級新市場。
讀中國歷史的人，對此印象特深，例如說，從明朝開始，中國拒絕新技術，成為了「高度平衡的陷阱」，在十九世紀末期，又拒絕火車等西式科技，現在看來，當時的人真可笑，但在當時，卻是理直氣壯。
非獨中國，就連是英國，當然的織袜機導致了大量工人失業，工人們也發起暴動，大肆破壞織袜機。馬後炮看此事，當然知道，機械紡織令到人們解決了穿衣問題，今天已沒有人沒有衣服穿，但當時的人卻不會如此想。
每一次的科技創新，都會造成大規模失業，產業破產，財富轉移，多人受苦，強烈反對，但這同時也會改善生產力，令到所有人受益，尤其是下一代。
別說遠的，就算是小如囍帖街重建，當日也遭到頑固分子死命反抗，冷嘲熱諷，看看如今繁盛的利東街，就知道這些人是多麼的愚蠢，但當時可有大把的香港人支持。事實是，香港已從以前的最創新城市，變成了最保守的地方。
現在我們面臨AI的挑戰，必然造成大規模失業，以前的每一次創造性破壞，都會帶來新的就業、新的商機，淘汰的是舊人，上位的是新人。這一次可怖的是，AI帶來的革命，連新人也不需要了，失業的重災區是年輕一代，這該如何是好？
未來如何，我無法蠡測，唯一可知的是，因頑固和不肯放棄眼前利益而拒絕創造性破壞的社會，必然滅亡。