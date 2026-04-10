樓市租金高企不退 租樓需求持續

香港私人住宅租賃市場持續表現強勁，暫未見放緩跡象。儘管租賃市場一向存在季節性波動，但每平方呎租金仍屢創新高。根據差餉物業估價署數據，今年一月租金指數創下歷史新高，反映在租賃供應受限的情況下，市場需求依然殷切。需求動力除來自本地住戶外，亦同時受到專才及國際學生持續來港所帶動，進一步鞏固租賃市場的承接力。 私人住宅租賃市場的租戶偏好 為更全面了解香港私人住宅租賃市場的租戶偏好，本研究分析了過去三個月透過本地代理完成的私人住宅租賃成交，並以實際成交數據為基礎，綜合探討租戶在地區、單位面積及樓齡方面的偏好，從而反映市場結構的最新變化。

地區偏好與性價比成關鍵考慮因素 從地區分佈來看，九龍仍是最主要的租賃樞紐，佔整體成交約三成；新界西及新界東緊隨其後，而港島的成交佔比相對較低。數據顯示，九龍仍然是重要的租賃樞紐，而新界地區的吸引力則正逐步提升，這或與相對具競爭力的租金水平，以及交通與生活配套持續改善有關。整體而言，租戶對可負擔性及居住空間的重視程度正不斷提高。 若以單位面積劃分，市場成交高度集中於細至中型單位。實用面積介乎400至800方呎的單位屬市場核心，佔整體成交量約52.9%；而400方呎以下的細單位亦佔約33.2%。相反1,200方呎以上的較大型單位只佔極少數，反映在高生活成本環境下，租戶普遍傾向選擇空間運用效率較高、租金負擔相對可控的住宅。

新型住宅單位明顯佔優 數據顯示，租戶對樓齡較新的物業有明顯偏好。近一半成交來自樓齡少於 15 年的住宅，其中樓齡5年以下物業更是單一最大組別。相比之下，樓齡超過40年的單位成交佔比偏低，反映在樓宇質素、設計及配套要求提升的情況下，舊樓的競爭力正逐步下降。 將面積與地區交叉分析，可見各區市場定位日趨清晰。九龍仍是細單位成交的主要集中地，而新界西則以400至800方呎的中型單位最為活躍。隨着單位面積增加，成交重心逐步轉向港島，1,200方呎以上的大型住宅及高端租賃市場，明顯由港島主導，突顯其高端住宅市場的核心地位。

整體而言，大眾市場仍然是租賃市場的主要支柱。投資者及業主在配置策略上，宜聚焦400至800方呎的主流單位，特別是在九龍及新界西等需求穩定的地區；同時，樓齡較新的物業更有利於吸納主流租戶。至於高端市場，港島仍具明顯優勢，推廣時應着重地段、裝修及配套質素，以支持較高的租金水平。 世邦魏理仕香港區估值及諮詢服務部資深董事陸偉倫