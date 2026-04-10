LABUBU 成也 敗也

上月泡泡瑪特(9992)公布2025年全年業績，從收入到溢利都相當驕人。全年收入增185%至371.2億元(人民幣，下同)，經營溢利更升307%至168.9億元，股東應佔溢利也增309%至127.8億元。不單如此，盈利能力也非常不俗，毛利率升5.3個百分點至72.1%，經營溢利率升13.6個百分點至45.5%，溢利升9.7個百分點至35.1%。換句話說，公司每賣出100元產品就賺35.1元，不少上市公司望塵莫及。 財政狀況方面，集團極為穩健。截至2025年底沒有任何銀行借貸，而且現金充裕，手頭現金和定期存款合共172.3億元。雖然資產負債比率較2024年升5個百分點至29.4%(總負債94.5億元，總資產321億元)，但主要是海外業務擴張導致租賃負債增加，以及為支撐全球供貨而增加的貿易應付款項所致。整體而言，集團主要依靠自有資金營運，財務風險低，抗壓能力強。

業績亮麗加上財政穩健，按理股價應該一飛沖天，但結果事與願違，業績公布後股價大幅回調，短短3個交易日累計跌幅超過三成，彷彿公司要倒閉似的。估計原因有二。其一是市場預期過高，雖然去年盈利增長三倍之多，但僅屬符合預期，在缺乏新刺激下，高估值難以維持。 其二是市場擔憂過度依賴單一IP「LABUBU」，怕熱潮過後增長無以為繼。等等，市場當初不就是因為LABUBU火熱才追捧股票嗎？怎麼現在反過來變成問題了？其實市場極像「渣男」，追求漂亮女生初期愛如珍寶，一旦變了心，優點亦可成為棄若敝屣的藉口。

話雖如此，市場亦不無道理。翻開業績就會發覺，這家公司愈來愈像「LABUBU有限公司」。THE MONSTERS系列全年收入暴升366%至141.6億元，佔總收入38.1%。換言之，集團接近四成收入靠LABUBU等怪物家族撐起。此外，去年收入多賺的240.82億元中，46%來自該系列，是貢獻增長的頭號功臣。 問題來了，潮流玩具的生命周期往往比想像中短。雖然集團擁有多個IP，但除了「星星人」外，其餘的收入增長均低於THE MONSTERS系列。例如2024年收入佔比第二的MOLLY，去年增長只有38%，佔比更跌至第四。

更令人憂慮的是，集團力捧的新IP如「星星人」，市場反應顯然不及LABUBU。論增長「星星人」的確一枝獨秀達到1,602%，但收入佔比只有5.5%，增長貢獻也只是8%，遠較THE MONSTERS遜色。潮玩行業喜新厭舊，IP生命周期難以預測，一旦LABUBU熱度退卻，其他IP能否接棒頓成疑問，要複製其成功方程式，看來仍需努力。 再者，集團海外擴張迅速，海外收入佔比升至55.5%，但成本同時激增。運輸及物流開支大增280.3%，僱員福利開支亦增51.2%。雖然全球開店能壯大規模，但邊際效應會否遞減值得留意，高昂運營成本極有可能蠶食未來的經營溢利率。

總括而言，泡泡瑪特於2025年交出了一份亮麗的成績，但也暴露了依賴單一IP的隱憂。買潮玩是買開心滿足，買潮玩股則是買未來。若然無法證明業務增長的可延續性，這場增長神話恐怕就此落幕。