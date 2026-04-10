霍爾木茲海峽恢復通航的前景依然撲朔迷離。《彭博社》根據船舶追蹤數據，停火協議生效後的周三，僅3艘船隻離開該海域，仍有超過800艘船舶滯留。若以Citrini Research停火前兩日共21艘通航的速度計算，至少需時19天才能完全疏通。換言之，即使在14天的停火期內，全面恢復戰前航運秩序仍是相當渺茫。這場美伊衝突對全球經濟的衝擊早已超越軍事層面，其連鎖效應正滲透至各界，迫使每個國家、每個家庭共同承擔戰爭成本。
對亞洲多個高度依賴進口能源的經濟體而言，國際油價因中東戰事飆升超15%，波動程度猶如投下震撼彈，各行各業相繼上調燃油附加費，推高製造與運輸成本。中小微企業首當其衝，生產成本、經營環境雪上加霜。以菲律賓為例，當地政府實施能源配給，仍未能平抑壓力。
如此不確定的背景下，亞洲各國央行與政府都面臨兩難：一方面要防止油價上升引發輸入性通脹，另方面又要避免加息過快、過重，進一步壓縮本已脆弱的內需與企業融資空間。對外向型經濟體而言，能源成本上升還可能削弱出口競爭力，令原本已受全球需求放緩影響的製造業再添壓力。若戰火未能真正平息，市場對供應鏈穩定、運輸保險相關費用、庫存管理乃至地緣風險溢價的重估，恐怕才剛剛開始。