霍爾木茲海峽恢復通航的前景依然撲朔迷離。《彭博社》根據船舶追蹤數據，停火協議生效後的周三，僅3艘船隻離開該海域，仍有超過800艘船舶滯留。若以Citrini Research停火前兩日共21艘通航的速度計算，至少需時19天才能完全疏通。換言之，即使在14天的停火期內，全面恢復戰前航運秩序仍是相當渺茫。這場美伊衝突對全球經濟的衝擊早已超越軍事層面，其連鎖效應正滲透至各界，迫使每個國家、每個家庭共同承擔戰爭成本。

對亞洲多個高度依賴進口能源的經濟體而言，國際油價因中東戰事飆升超15%，波動程度猶如投下震撼彈，各行各業相繼上調燃油附加費，推高製造與運輸成本。中小微企業首當其衝，生產成本、經營環境雪上加霜。以菲律賓為例，當地政府實施能源配給，仍未能平抑壓力。