尖東的前世、今生、未來

話說日前新民黨前立法會議員江玉歡在網上分享近日晚上在尖東散步，形容「實在靜過歐洲」，「諗起夜王，看到今天的尖東，不勝唏噓。」 她建議，尖東可發展非舞廳的豪華會所，配上可考慮馬會營運的豪華小型賭場，令尖東有機會成為銀座或小型豪華版拉斯維加斯，或巴登巴登、維也納、摩納哥之類。 話說尖東是一個填海區，隨著1972年紅磡海底隧道的通車而開始繁榮。八十年代開始，取代了灣仔，成為了高檔的紅燈區，中國城、大富豪、富城、富都、吉百利等等高級夜總會，都在這裏。反觀灣仔，同級數的只有新杜老誌、今日世界，也有低上一個檔次的中國皇宮和名人等，顯然是遜色了一大截。

凡有色情事業，就可帶動其他夜間活動，如飲食，最有名也最貴的，當然是水車屋，友和至今仍有營業，以及避風塘海鮮等等。 查對於大型日式夜總會最大的打擊，一是內地，無論是性價比，抑或是豪華程度，均遠勝香港。二是私人小型會所的興起，皆因在今日的網絡世界，容易聚集女人，已不需要把女人同時聚集於一個大型夜總會之內。因此，夜場碎片化，也已是大趨勢。 另一個原因是性泛濫，當男人去蘭桂坊已可達到相同的目的，而且還免費，為甚麼要去夜總會呢？相反的是性蕭條，男人愈來愈毒，更加不會找女人了。

另一個事實是，政府所謂的「夜繽紛」，只是到晚飯為止，所有的節目12點前完結，不想擾民。政府也不想色情昌盛，因此無論是蘭桂坊，抑或是月前重開的大富豪，均是頻常查身份證、查牌，自然也是非常趕客。 說到發展非舞廳的豪華會所，我倒真有點不明白，沒有男女關係的會所，會有甚麼人光顧？內地朋友喜歡在晚飯時唱K娛樂，也包括香港政界，但都是設在餐廳，用不著花錢去另闢會所，有女人例外。 至於開設小型賭場，這牽涉到香港能不能開賭的大哉之問，很可能要中央拍板才可以。折衷之計，也許可以搞搞德州撲克場，或者另發幾個新的麻雀館牌，倒還有點可能。