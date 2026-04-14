美伊談判未能達共識 油價再度飆升

美國、伊朗上周六展開首次談判，可惜談判未能達成共識，美國亦宣布將封鎖霍爾木茲海峽伊朗港口。港股恒生指數周一低開約185點後跌幅進一步擴大，曾低見25,508點險守25,500點水平，恒指周一低開低走。如投資者希望部署恒指走勢，可留意收回價25,150點，行使價25,050點，28年9月到期，有效槓桿約48倍的恒指牛證。如投資者看淡恒指，可留意收回價26,150點，行使價26,250點，28年9月到期，有效槓桿約40倍的恒指熊證。

美國、伊朗談判未能達成共識，國際油價再度飆升，最新突破100美元。港股方面油股中海油(883)周一股價升，一度高見27.16元水平。如投資者看好油股，可留意行使價28.9元，26年7月到期，有效槓桿約7.7倍的海油認購；及收回價24元，行使價23.75元，28年10月到期，有效槓桿約11倍的海油牛證。如投資者看淡油股，可留意行使價24.86元，26年9月到期，有效槓桿約5.3倍的海油認沽；及收回價31元，行使價31.25元，27年4月到期，有效槓桿約5.2倍的海油熊證。