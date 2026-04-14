話說在3月的時候，有報道說特朗普正向多個海灣國家開價，要求對方若希望戰事持續，須支付5萬億美元；若要結束戰爭，則須繳付2.5萬億美元的「戰爭結算費」。 這說法並沒經過白宮的證實，但空穴來風，未必無因，這至少證明了兩件事：一，在這方面，美國是「食滑」海灣國家，才會敢於獅子開大口。二，打下去的費用高出停戰一倍，意即海灣國家害怕停止戰爭，很希望打下去，甚至希望美國滅了伊朗政權。 為甚麼呢？ 話說海灣國家有6個：阿聯酋、巴林，科威特，卡塔爾的人口分別是1,130萬，159萬，488萬，305萬，炒埋唔夠一碟。沙特阿拉伯則是3,530萬，伊拉克的人口是4,612萬，雖然在八十年代和伊朗打過一仗，但當時的薩達姆政權已覆滅，而其人口六成是什葉派，和伊朗在這方面更加接近。

這其中，阿聯酋和伊朗有領土爭拗：阿布穆薩島、大通布島、小通布島是在1971年的巴列維時代，美國支持下奪取的，當時阿聯酋人口只有33.5萬人，任由宰割。 至於沙特阿拉伯，在也門和伊朗打代理人戰爭，沙特支持政府軍，伊朗支持反政府的胡塞武裝，已從2014年打到今天。 大家看得太多美國的宣傳，以為伊朗是神權國家，獨裁兼落後。實則伊朗是神權+民選政府，相比之下，海灣國家全是酋長國，連民選政府也沒有，人民反政府的情緒遠高於伊朗，就算只計女權，伊朗憲法規定了女人入學是基本人權，女權是海灣諸國當中最高。

所以，當伊朗強大時，所有海灣國家都會戰慄，只能俯首稱臣，皆因相比這些遊勇，伊朗人口9,317萬，差不多是海灣國家的總數，軍事實力更加是完勝。尤其是，它扼住了霍爾木茲海峽，是石油的出海口、海灣國家的生命線，這還不算胡塞武裝也控制了紅海的曼德海峽。 在這次戰爭之前，海灣國家「食滑」了美國，不會放棄在波斯灣的影響力，必然會軍事保護海灣。然而，現在遇上了瘋瘋癲癲的特朗普，誰也說不準他會不會真的不付錢就放棄保護海灣國家，特朗普正是看穿了這一點，才會對各國作出了5萬億的巨額敲詐。