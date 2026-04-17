從中銀香港業績看本地經濟

中銀香港(2388)早前公布2025年度業績，淨經營收入升8.1%至770.19億元，經營溢利增3.8%至505.32億元，全年溢利則錄5.3%增長至411.89億元。在複雜市況下仍能維持增長，實屬難得。身為會計人，習慣從數字尋找真相。中銀香港是發鈔銀行，其業績無疑是本地經濟的晴雨表。然而，在漂亮的盈利數字背後，不難發現一些需要警惕的隱憂。

首先是收入結構。2025年淨利息收入僅升1.1%至529.11億元，反觀非利息收入卻大升27.4%至241.08億元，兩者比例由2024年的73:27調整為2025年的69:31。

非利息收入佔比提升，主要受惠於投資市道暢旺及客戶財富管理需求殷切，當然也離不開銀行把握機遇，優化理財產品和強化綜合服務能力。此業務轉向雖有助銀行分散風險，但也側面折射出傳統信貸業務的增長動能正逐漸放緩。