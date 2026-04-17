從中銀香港業績看本地經濟

中銀香港(2388)早前公布2025年度業績，淨經營收入升8.1%至770.19億元，經營溢利增3.8%至505.32億元，全年溢利則錄5.3%增長至411.89億元。在複雜市況下仍能維持增長，實屬難得。身為會計人，習慣從數字尋找真相。中銀香港是發鈔銀行，其業績無疑是本地經濟的晴雨表。然而，在漂亮的盈利數字背後，不難發現一些需要警惕的隱憂。
首先是收入結構。2025年淨利息收入僅升1.1%至529.11億元，反觀非利息收入卻大升27.4%至241.08億元，兩者比例由2024年的73:27調整為2025年的69:31。
非利息收入佔比提升，主要受惠於投資市道暢旺及客戶財富管理需求殷切，當然也離不開銀行把握機遇，優化理財產品和強化綜合服務能力。此業務轉向雖有助銀行分散風險，但也側面折射出傳統信貸業務的增長動能正逐漸放緩。
貸存比率的走勢印證了這點。該比率由2024年的61.55%降至2025年的58.35%，而且是自2022年起連續第四年下滑。主要原因是客戶存款增速(按年升7.9%)遠高於貸款增速(僅升2.3%)。存款充裕而貸款乏力，反映市場資金雖不缺，但企業擴張與投資意欲卻持續低迷，信貸需求明顯疲弱。
企業銀行業務的表現尤為明顯。該業務於2025年的除稅前溢利大幅倒退33.3%，原因是存款利差收窄拖累淨利息收入、貸款佣金減少，以及貸款減值撥備增加。特別是撥備上升，緣於部分客戶內部評級下調，以及個別不良資產惡化或進行債務重組。企業銀行溢利大幅倒退，側面反映本地企業正面對高息環境下的財務壓力、營運成本攀升及市場需求收縮等多重挑戰。
信貸風險的訊號不僅限於企業銀行。2025年貸款及其他帳項的減值準備淨撥備顯著急升66.8%至82.48億元。備受關注的第三階段(已違約)的借貸撥備升31%至38.38億元，主要受個別不良客戶抵押品估值下降或債務重組影響。更值得留意的是，第二階段(尚未發生違約但信貸風險已顯著增加)的撥備飆升367.1%至35.17億元，管理層解釋部分房地產行業客戶內部評級下降所導致。驟眼看來風險集中在商業房地產，但經濟板塊環環相扣，日後會否蔓延至其他行業需要密切關注。
撥備金額攀升，意味管理層對未來信貸損失的預期轉趨審慎。總貸款減值準備對客戶貸款比率微升0.2個百分點至1.09%，即每百元貸款中有1.09元被預期可能損失，充分反映部分企業還款能力已現疲態，銀行唯有加大緩衝以應對潛在的違約風險。雖則如此，相較於香港零售銀行同期2.19%的特定分類貸款比率，中銀香港的資產質量仍屬穩健。
總括來話，中銀香港去年業績可謂穩中帶憂。非利息收入的增長彰顯了銀行的業務韌性，但貸存比率持續回落與減值撥備急升，卻是不可忽視的警號。當企業銀行業務已先感受到陣陣涼意，投資者與中小企更應審慎，以應對這場信貸與經濟的轉型寒冬。