中東戰事周末再添變數

過去周末，中東局勢再度出現變化，伊朗確認與美國和談之際，重申對霍爾木茲海峽交通控制權。根據最新報導，伊朗議會發言人兼首席談判代表加利巴夫明確表示，和談仍在進行，但武裝部隊已全面準備，若美國不放棄海上封鎖，海峽交通勢必受限。此番表態，與美國總統特朗普先前確認對話「進行良好」形成對比，特朗普同時警告伊朗不得以封鎖作為談判籌碼。事態發展到現在，只是延續上周末伊斯蘭堡和談未果的餘波，跟特朗普表示，海峽已經重新開放有出入，突顯兩週停火協議的脆弱性。

回顧周末事態，伊朗革命衛隊兩艘砲艇曾向穿越海峽的油輪開火，英國海事貿易運作中心證實事件，另有多艘船隻報告受襲，導致航運業者陷入停滯。船舶追蹤數據顯示，多艘油輪及貨船周五試圖離開水道卻折返，反映實際通行受阻。 儘管伊朗外交部長早前宣布，在黎巴嫩停火框架下，海峽對商業船隻「完全開放」，惟須依伊朗海事當局指定協調路線通行，且是否收取通行費仍不明朗。 特朗普則於周五社交媒體感謝伊朗開放海峽，卻維持對伊朗港口的海軍封鎖，直至協議達成。此一「邊談邊封鎖」的策略，無疑再次加劇市場對能源供應中斷的疑慮，亦令核問題分歧浮上檯面：伊朗總統佩澤什基揚堅稱美國無權剝奪伊朗核權利，副外長更明確拒絕將濃縮鈾移交美國，視之為「不可接受的前提」。

與此同時，全球央行及政策制定者對戰事拖延的警示，已成為周末金融討論的核心。國際貨幣基金組織與世界銀行春季會議期間，逾30位央行行長及財長接受訪談，一致指出美伊戰事已進入第八周，不確定性正全面衝擊全球通脹與增長前景。法國央行行長維勒魯瓦·德加洛直言，決策者「不能僅押注最有利情境」，戰事若延續，將帶來能源及其他產品的次生效應，預期通脹上升、增長放緩。歐洲穩定機制總裁格拉梅尼亞更引用文學比喻，強調「啟動戰爭容易，結束戰爭艱難」，並警告若海峽持續受阻或半阻，年度通脹可能額外推升1%至1.5%，甚至達2.5%，從而引發滯脹風險。希臘財長皮埃拉基斯形容此為「史上最大能源危機潛在形態」，不僅原油，化肥、硫磺、氦氣及石化產品供應亦受威脅；紐西蘭財長威利斯則提醒，最壞情境下，中東原油無法抵達東南亞煉廠，將導致區域短缺及通脹持續超出目標區間。

瑞典財長斯萬特松、芬蘭央行行長雷恩及德國聯邦銀行總裁納格爾等官員，均形容前景「霧裡看花」或「雲霧繚繞」，難以預測戰事持續時間、能源生產損害及運輸路線影響，故貨幣政策須採「會議對會議」模式，避免預先承諾路徑。歐洲央行理事會成員亦指出，基線情境假設供應衝擊迅速消退，但現實資訊仍不足以評估政策調整幅度。亞洲部門負責人更呼籲各地分散能源供應鏈，法國財長則強調需加速核能及再生能源投資，以提升主權獨立性。整體而言，央行共識清晰：戰事一日未決，能源價格波動、通脹壓力及增長下行風險便持續存在，全球需求將受壓抑。

然而在美國和伊朗，以及以色列跟黎巴嫩和談，以及暫時停火協議下，環球股票市場卻展現強勁復甦，美股三大指數更屢創高峰，MSCI世界指數(除美國外)雖自戰事爆發以來累跌約1%，但過去一個月已反彈逾8%，顯示市場對停火前景的樂觀定價已相當充分。港股亦同步反彈，恆生指數重返26,000點以上，某程度上已充分反映市場對停火乃至停戰的憧憬。 然而，周末伊朗最新表態再度突顯和談進展仍存變數，停火協議脆弱，預期周一股市開盤或較恆指夜期表現略為遜色，短期或出現獲利回吐壓力。但無論如何，指數重上26,000點關口，已屬正面，顯示市場韌性仍強。

深入分析，此波市場上揚實為「憧憬定價」與「風險溢價壓縮」綜合結果。一方面，油價周五急跌逾10%至每桶90美元以下，正是受海峽有望重開預期帶動，緩解了能源輸入型通脹壓力；另一方面，央行普遍維持謹慎基調，提醒市場勿忽略戰事拖延可能引發的二次衝擊，包括供應鏈斷裂、全球增長同步放緩及政策反應滯後。 投資者FOMO fear of missing out心理雖推升指數，惟地緣不確定性仍高，一旦和談再度卡關或海峽實際受限，能源價格反彈將直接放大通脹預期，迫使央行延後寬鬆步伐，甚至轉向更鷹派立場。反之，若特朗普與伊朗在核議題及封鎖解除上達成妥協，能源供應恢復將加速通脹回落，為股市提供進一步上行動力。

總結而言，周末中東變局再度印證，地緣政治風險仍是左右全球資產價格的核心變數。一眾中央銀行警示已為市場敲響警鐘：戰事一日未平，通脹惡化與增長受壓的陰影便揮之不去。儘管股市短期受樂觀情緒支撐而上返關鍵關口，但投資者仍需審慎評估風險溢價，密切監察和談實質進展、海峽實際通行狀況。