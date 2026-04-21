美國戰爭靠的是CIA和美鈔

美國在二戰之後打的兩場重大戰爭，朝鮮戰爭是先勝再敗其後以和終結，而對手是當時有名的弱國中國，因此算是灰頭土臉。再是越南戰爭，更加是以慘敗終結。其實它在寮國的戰爭也輸了，柬埔寨也落入了越南的手裏，如果不是中國倒轉槍頭，越南早已統一了中南半島。 1982年至1984年的黎巴嫩戰爭，戰爭者是敘利亞。不過，美國分別在1983年和1989年入侵格林納達和巴拿馬，勝在有地利。此外，它在1986年空襲利比亞，也是成功，算是勉強找回了場子，以大壓小，也是贏得難看得很。

但別忘記，在兩伊戰爭中，美國支持伊拉克，和伊朗的深仇大恨也是從此而起。這一仗，伊拉克卻是打輸了。 蘇聯在1991年崩潰，這當然是CIA的功勞。第一次兩伊戰爭的勝利，勝方不是美國，而是全世界。 1992年的索馬里內戰，以美國為首的整個西方都打輸了。1992年至1995年的波士尼亞打了個軍事僵局。 1994年至1995年的干預海地勝利是一樁小事，誰都知道海地是怎的一個爛國家。1999年對南斯拉夫聯盟的科索沃戰爭是大勝，不過這也是整個歐洲圍剿分已分裂的南斯拉夫。

阿富汗戰爭表面上是大勝，嗯，我指的是在2021年美國狼狽退兵之前。然而，別忘記，這其實是和阿富汗的北方聯盟的共同作戰，而究竟是誰聯絡北方聯盟？當然是CIA。 也門戰爭是從2002年打到現在，仍未能消滅胡塞組織。2003年的二次海灣戰爭，伊拉克放棄抵抗，靠的是美國的鈔票能力，買通了所有的將領，又是CIA。至於推翻利比亞，也是CIA搞的人民革命。不消說，CIA也策劃了殺拉登。 2014年開始的打伊斯蘭國，的確是實打實的勝利。去年的突襲伊朗核設施，是關掉了沿途所有的雷達系統。至於在委內瑞拉活捉總統馬杜羅，則是靠著精準的情報，以及買通內鬼，事後還賴帳不付。

這一次的精準斬首哈梅內伊，靠的也是準確的情報。說了這一大堆，似乎，美國真正有「戰鬥」能力的，就是美鈔和CIA，靠著遠程養殖去打勝仗。