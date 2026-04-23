香港旅遊需要分流和促使遊客花錢

日前，我在本欄提到過內地網吧品牌進軍香港。由於人們在網吧睡覺蔚然成風，對於酒店、賓館產業作出了衝擊，甚至，現在連遊客也住在網吧了。

記得在幾年前，我是第一個提出批評政府的旅遊宣傳集中在遊客不花錢的項目，如遊孫中山史蹟徑、郊野公園。當時我遭到不少謾罵，但現在已又一次證明我是先知先覺。其實想到這點也用不著甚麼智力，不過在這地方，有基本智力的人太少而已。

然而，對於遊客住網吧，我卻並不反對。這原因很簡單，叫作「家家有求」：世界其他地方，嗯，至少是在東亞，如日本、中國內地及台灣地區，韓國等等，都有網吧，遊客都可在網吧過夜，不可能香港特殊，就只香港不可以吧？