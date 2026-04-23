香港旅遊需要分流和促使遊客花錢

日前，我在本欄提到過內地網吧品牌進軍香港。由於人們在網吧睡覺蔚然成風，對於酒店、賓館產業作出了衝擊，甚至，現在連遊客也住在網吧了。
記得在幾年前，我是第一個提出批評政府的旅遊宣傳集中在遊客不花錢的項目，如遊孫中山史蹟徑、郊野公園。當時我遭到不少謾罵，但現在已又一次證明我是先知先覺。其實想到這點也用不著甚麼智力，不過在這地方，有基本智力的人太少而已。
然而，對於遊客住網吧，我卻並不反對。這原因很簡單，叫作「家家有求」：世界其他地方，嗯，至少是在東亞，如日本、中國內地及台灣地區，韓國等等，都有網吧，遊客都可在網吧過夜，不可能香港特殊，就只香港不可以吧？
查實，我的立場來是，不反對來港不花錢的遊客，正如我也認識不少香港人，到外地旅遊都是「行」山玩景，不大花錢，如果強要遊港旅客花錢，倒是不合理了。
因此，問題不在於遊客不花錢，而就是不花錢的遊客，我們也要招待，這正如零售店舖有人來試衫試鞋調校眼鏡框，明明是混吉，也要招呼他們。
問題只是在於，政府的旅遊宣傳，請不要老是宣傳不花錢的項目，像建設孫中山史蹟徑，從保存歷史的角度看，本意當然是很好，但請用用腦子，這條路徑位於人來人往的市中心，根本不可以承載太多的人流。《小紅書》的介紹，當然是沒問題也沒法子，但是港府的宣傳，應該是盡量集中把遊客送到孫中山記念館，以至於其他的博物館，最好當然是收費的博物館。
要知道，香港一年的旅客數字是4,990萬人次，比起日本的4,268萬人次、泰國的3,280萬人次還要高。而香港不過是一個小小的城市，人口還集中於港島北部和九龍半島南部，郊野公園資源和遊客數目對比也少得可憐。
因此，有一個簡單得連小學生也懂得的概念必須適用於我們的旅遊政策，就是分流：把遊客分流到不同的地方，而這最好還是花錢的地方，例如啟德體育園就是很好的主意。不過老實說，在啟德看完表演，九龍城也沒有夜生活配套，相關官員究竟在搞甚麼飛機？不明。