18大新晉屋苑成交跑贏大市

在地區分布上，3月份呈現「兩升一跌」格局，當中以新界區表現最為凌厲，8個追蹤屋苑共錄103宗登記，按月急增九成。(資料圖片)

本港樓市在2026年首季展現極強韌性，儘管國際局勢如美伊戰雲密布，但在「新春長假」後，本地壓抑已久的購買力迎來爆發式釋放。買家為了避免「遲買更貴」，入市態度異常積極，令二手市場出現了比過往「小陽春」更熾熱的盛況。

根據本行綜合土地註冊處最新數字，2026年3月份全港18大新晉屋苑共錄得345宗二手買賣登記，按月大幅飆升41.4%，不僅打破了2024年「撤辣」初期的紀錄，更創下自2003年有紀錄以來的單月新高。

若從季度表現觀察，2026年首季，18大新晉屋苑累計錄得799宗登記，較去年第四季的629宗增長27%。值得關注的是，與去年同期相比，升幅更達到驚人的1.1倍。對比整體二手私宅市場按季14%及按年62%的升幅，新晉屋苑的表現明顯跑贏大市，反映出具備樓齡新、會所設施完善及現代物管等優勢的新型屋苑，已成為目前不少置業者喜愛之選。