18大新晉屋苑成交跑贏大市

本港樓市在2026年首季展現極強韌性，儘管國際局勢如美伊戰雲密布，但在「新春長假」後，本地壓抑已久的購買力迎來爆發式釋放。買家為了避免「遲買更貴」，入市態度異常積極，令二手市場出現了比過往「小陽春」更熾熱的盛況。
根據本行綜合土地註冊處最新數字，2026年3月份全港18大新晉屋苑共錄得345宗二手買賣登記，按月大幅飆升41.4%，不僅打破了2024年「撤辣」初期的紀錄，更創下自2003年有紀錄以來的單月新高。
若從季度表現觀察，2026年首季，18大新晉屋苑累計錄得799宗登記，較去年第四季的629宗增長27%。值得關注的是，與去年同期相比，升幅更達到驚人的1.1倍。對比整體二手私宅市場按季14%及按年62%的升幅，新晉屋苑的表現明顯跑贏大市，反映出具備樓齡新、會所設施完善及現代物管等優勢的新型屋苑，已成為目前不少置業者喜愛之選。
在地區分布上，3月份呈現「兩升一跌」格局，當中以新界區表現最為凌厲，8個追蹤屋苑共錄103宗登記，按月急增九成。九龍區依然是成交的主戰場，錄得208宗登記，按月升約34%。至於港島區錄得34宗登記，微跌3%。
進入第二季，市場雖然因4月份大量一手新盤推售而令二手市場稍作「回氣」，預計成交量或下試300宗水平，但筆者對整個季度持樂觀態度，理由如下：
財富效應與剛需銜接，首季的價量齊升為市場注入強大信心。隨著不少屋苑錄得實質升幅，換樓鏈被激活，不少賺錢離場的業主將資金投入更高質素的新晉屋苑，形成良性循環。
「新香港人」與人才計劃成新動力，政府各類人才引進計劃在2026年進入收成期，這批具備強大購買力的「新香港人」更傾向選擇樓齡10年內的新晉屋苑，這類屋苑的租金回報與升值潛力將進一步被看高一線。
供應結構性短缺，儘管一手市場有新盤供應，但核心地段及擁有成熟配套的新晉二手屋苑盤源正被快速消化。預計第二季尾段，當一手購買力回流二手，盤源短缺將進一步推高成交價。
2026年首季的數據已經證明，新晉屋苑是當前樓市的「領頭羊」。儘管4月份短期受一手盤搶焦點而回落，但憑藉強大的剛性需求與改善型需求，第二季整體表現有望保持在歷史高位，全年棲價有望呈現「穩中帶升」的樂觀走勢。
利嘉閣地產研究部主管陳海潮