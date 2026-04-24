香港的五年規劃——金融為重

香港過去長期癡迷「積極不干預」管治理念，某時段確取得成效，但在小市民議價能力和資訊不及大企業下，資本逐利往往導致民生層面出現不同流弊。而房屋問題正正被詬病為社會不穩的根源，亦間接造成生育率持續處於極低水平，導致未來數年將出現每3人就有一位老友記情況。故此編製屬於香港的五年規劃，主動對接國家「十五五」規劃，可為香港「自由經濟主義」補漏拾遺。

特首李家超規劃未來五年香港民生大事和社會發展等10多個不同範疇。但直白一點看，一切應以香港國際金融中心為基礎，以「金融+」發展不同產業，包括鞏固提升香港國際金融、航運、貿易、創科等10個國際中心地位，讓香港獲得更多國家戰略和發展所帶來的機遇，其中提高市民收入是為重中之重。錢在民手，很多社會問題也迎刃而解。經濟上的五年規劃不等於「計劃經濟」，特區政府透過土地供應與產業政策厚實鋪墊，可讓業界靈活大展拳腳，一方面提振經濟，另一方面解決民生問題，讓市民順氣。