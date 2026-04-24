香港的五年規劃——金融為重

香港過去長期癡迷「積極不干預」管治理念，某時段確取得成效，但在小市民議價能力和資訊不及大企業下，資本逐利往往導致民生層面出現不同流弊。而房屋問題正正被詬病為社會不穩的根源，亦間接造成生育率持續處於極低水平，導致未來數年將出現每3人就有一位老友記情況。故此編製屬於香港的五年規劃，主動對接國家「十五五」規劃，可為香港「自由經濟主義」補漏拾遺。
特首李家超規劃未來五年香港民生大事和社會發展等10多個不同範疇。但直白一點看，一切應以香港國際金融中心為基礎，以「金融+」發展不同產業，包括鞏固提升香港國際金融、航運、貿易、創科等10個國際中心地位，讓香港獲得更多國家戰略和發展所帶來的機遇，其中提高市民收入是為重中之重。錢在民手，很多社會問題也迎刃而解。經濟上的五年規劃不等於「計劃經濟」，特區政府透過土地供應與產業政策厚實鋪墊，可讓業界靈活大展拳腳，一方面提振經濟，另一方面解決民生問題，讓市民順氣。
地緣政治衝擊，各國日益重視安全風險，全球經貿格局從一體化轉向碎片化，加上美國保護主義日益顯著，不少企業採取分散生產布局策略，避免依賴單一消費市場。在去全球化下，香港服務價值更顯珍貴。要發揮好一國兩制優勢，鞏固普通法制度，以香港良好商業聲譽和經貿網絡，以及穩定的營商環境，來吸引全球資本。故要善用金融業優勢，建設區域知識產權貿易中心，服務國家提高知識產權變現能力，並為國家科技和綠色產業募集國際資金，做到實踐「產學研投用」一體化。這些舉措均有利拓展高增值服務業的寬度。
隨中國經濟與科技實力與日俱增，「一國兩制」下的香港，既在法律制度、商業慣例及消費者習慣等各方面與海外市場相似，又與內地關係緊密，足以成為中企出海的理想試點。香港作為國際金融中心不應滿足世界第三的排名。在我來看，未來五年晉升至第二位才能對等中國國力，更要有挑戰第一的雄心。故五年規劃應把金融放首位。