上個周末，有幸跟隨香港商界會計師協會代表團出訪青島。此行除了參與年度盛事「青島馬拉松」外，亦與當地政府及商界交流，獲益良多。青島人的好客和熱情，更叫我們受寵若驚。青島馬被譽為「坡馬」，全程須徵服26個斜坡，難度堪比三橋三隧的「渣打香港馬拉松」(下稱「渣馬」)。可幸當地4月天氣宜人，極適合長跑。賽道設計也十分有心思，路線貫穿五四公園、奧帆中心、八大關、石老人海浴場等地標。今屆更有幸在賽道上目睹「海市蜃樓」奇景，單此體驗已經值回票價。

身為馬拉松愛好者，難免將兩地賽事作比較。首先是賽前博覽會，青島馬聚集超過兩萬名跑手，皆是精準消費客群。現場各展攤人頭湧湧，熱賣跑衣首日早已售罄。品牌給予的折扣也很大，更有不少網紅直播帶貨，即時營造熱鬧氣氛。反觀上屆渣馬，參賽人數達7.4萬，理應更「墟冚」才是，但眼見不少跑手領取選手包後便匆匆離去。個人認為並非活動不夠豐富，而是場內折扣與坊間相若、限量款又不足，缺乏留步誘因。兩地在商機經營與互動氣氛上的差異，確實值得借鏡。

其次是報名費。青島馬僅是200元人民幣，但賽前賽後派發的物資數量驚人，臨回港前甚至因行李箱爆滿，不得不將大部分物資轉贈他人。還有就是大會跑衫，設計時尚，用料講究。反觀渣馬報名費較高要600元，物資數量卻遜一籌，跑衫顏色和用料也是平平無奇。完賽獎牌更是高下立見，青島獎牌造工精美、設計用心；渣馬則因部分獎牌「甩色」引發討論，細節執行上似有瑕疵。 再者是賽後配套與城市氣氛。青島賽會提供冷水泡腳和按摩服務，還派發大量補給，務求盡快緩解跑手疲勞；跑手當日更可憑號碼布免費乘搭地鐵，並享優先進閘之便。青島人也很重視賽事，沿途都有啦啦隊落力打氣，完賽後步行回酒店時，更頻獲市民真誠問候與鼓勵。

反觀香港，雖然港鐵配合賽事提早開行，但就不像人家般慷慨。當然，兩地公共交通營運模式不同，在青島屬民生項目獲政府補貼，港鐵的大股東雖然是政府，但始終是上市公司須要向股東負責。另外，因為賽事期間封路，不少市民都在抱怨。由此可見，賽事與城市融合方面，感覺兩地存在的差距頗大。 綜合而言，青島不僅是旅遊勝地，更透過舉辦體育盛事來增加吸引力。今趟旅程令人難忘，就算不是參賽，日後也定必重遊。香港賽事其實一點不差，渣馬、街馬以至剛獲國際最高級別認證的港珠澳半馬皆各具特色，對帶動旅遊與消費大有幫助。然而，整體體驗總覺得差一點點。期望主辦方能借鑒外地經驗，在細節與配套上多用心些，讓香港體育盛事真正辦得有聲有色。