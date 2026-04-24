香港幾時效法內地整頓郊野公園？

對於郊野公園，我曾經在本欄不止一次講過： 郊野公園絕對不是保育，皆因行走郊野公園的行為，已是在騷擾大自然，也是在破壞大自然。就算如何小心翼翼地去走，但凡是有人的足跡，也就難免有擾動，這是不可以改變的物理科學。再說，不管是香港人還是來自其他地方，老實守規矩的人永遠只佔少數。 因此，只有不准任何人走進自然保謢區，才算是保育，供人遊玩的郊野公園只能算是奢侈的娛樂。 正因是奢侈娛樂，必定要收費，嚴格限制了遊人數目，方才算是達到了保育的目的。

像我這樣聰明的人，提出了這麼理智的見解，當然是引來了大量的笨蛋的反對意見。不同智力的人不啱channel，根本無法討論問題，我也不幹這種傻事。 近日，終於，國內多條著名的登山和徒步路線宣布了封閉或加強管控的措施，包括了新疆的夏特古道、夏塔大北線、南天山北線、烏孫古道，西藏的珠穆朗瑪峰東坡嘎瑪溝，四川阿壩州瑪律康全市的未開放區域及戶外線路，貢嘎山自然保護區、跑馬山林區等。 還有，陝西的秦嶺核心保護區，北京的山地徒步公園，靈山古道景區雁棲湖西山棧道、北山棧道，浙江省的清涼峰國家級自然保護區，惠州市的大南山，還有深圳市大鵬半島的「望郎歸」景點等。

這些自然區域，有的永久關閉，有的暫時管控整治，遲些時會重新開放，有的是因為路線危險，發生過遇難事故，因而有有安全考量，有的則求生態屏障，皆因頻繁的人類活動會對其造成難以逆轉的破壞，有的則只是在火災高發期，封閉林區。 總之，整頓郊野，對於遊人行走郊野作出規範，是科學的管理，也是國家的大政策，反映了國家對戶外活動管理思路的轉變。即從相對寬鬆轉向更加注重安全、生態和法規，因此才會從去年底起，在全國不同的地方，雷厲風行地作出管制。

我不知道香港政府幾時、會不會遵從國家的大政策，香港人有沒有這個智力去明白科學管理郊野的基本原理。畢竟，這些年來，香港無論搞甚麼，都是全世界最慢最遲的。