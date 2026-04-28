為上者必須讓利以維持團結

蘇聯的崩潰，第一步是1987年戈爾巴喬夫的開放政策，第二步是1990年讓東西德統一，這導致了骨牌效應：從東歐諸國的紛紛脫離，到蘇聯的解散，只花了短短的一年多時間，灰飛煙滅。 問題在於，蘇聯怎會容許眾附庸國脫離而去？原因很簡單，在過去的幾十年，蘇聯一直為附庸國「輸血」，發放了大量的經濟利益，到了八十年代，經濟不佳，國家財政受不了，沒法子，唯有停止資助。於是，任由各國離己而去，變成了唯一的出路，這根本就是迫不得已。

事實上，美國為了維繫盟國，也是不遺餘力。我們可以看到的是，當年的西德和日本，經濟獨步世界，人民生活幾乎比宗主美還要過得更滋潤，其實靠的都是美國的美元輸血。 後來，蘇聯崩潰了，日本的好日子馬上過完，而西德則因合併了東德，兼且得到了整個東歐作為新市場，又再續命了幾十年。至於美國的新寵，也即是最新的輸血對象，則放在了對抗俄羅斯的新前線，即是「三海倡議」的東歐國家，最主要是波蘭。因此，我們可以看到，這三十多年來，歐洲經濟發展最快的，就是波蘭。

查實一個帝國要想附庸臣服，或是一個國家之內，要想平衡利益，唯一的方法，就是大的願意讓利給小的，這好比當年德國的第二帝國，普魯士所佔的國會議席雖然最多，但按照人口比例則是最少，由是維持了整個帝國的團結。 就是中國內部，漢族是主體民族，共產黨是執政黨，但是在人大席位數目，漢族雖然最多，但按人口比例則遠比不上其餘55個民族，按比例計，八大黨派的黨員所佔的席位比例，也遠高於共產黨。 簡單點說，基本法則是，在上者要讓利給小眾，皆因維持團結，在上者已得到了大的利益，用不著再和小眾斤斤計較蠅頭小利，否則小眾很容易會生了離心，一旦分裂，在上者反而損失慘重，這就是大局為重。

現時的特朗普就是反其道而行之：你有一萬條正確大道理，要求眾附庸付出公平的代價，去維持整個大集團。可是，小眾的特色就是只顧小利而忘恩負義，為上者不付鈔，小眾必然有怨言，生離心，皆因維持大局並非小眾的責任。