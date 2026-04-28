2026年首季住宅成交全面回暖

踏入2026年，香港住宅市場延續2025年下半年的復甦勢頭，整體呈現「價量齊升」格局。發展商積極推盤，一手及二手成交量均較去年同期錄得可觀增長，市場情緒明顯改善。儘管農曆新年長假期令成交節奏有所放緩，加上2月底中東局勢升溫引發環球金融市場短暫波動，惟置業意欲並未受到實質衝擊。節後樓市迅速重拾升軌，新盤銷情暢旺，二手市道同步向好，買賣雙方議價空間收窄，為市場復甦提供有利條件。 2026年首季，住宅物業註冊量合計約18,600宗，較上季上升9%，按年大幅增加53%。其中2月及3月均錄得逾6,000宗的水平，反映市場購買力與買家信心呈現同步回升勢態。值得關注的是，大額成交及豪宅買賣亦有所增加，顯示高端用家及投資者重返市場，進一步印證市場復甦並非單靠剛性需求支撐，而是涵蓋多個買家層面，為全年成交量奠定穩固基礎。

2026年首季一手住宅登記量約5,500宗，佔整體成交約三成，按年增幅顯著。市場需求殷切，不乏「西餅客」參與，部分項目更採用超大手抽籤分組形式發售，顯示一手住宅銷情持續熾熱。發展商定價策略亦趨於進取，惟市場反應依然正面，首輪銷售迅速沽清的情況屢見不鮮。展望後市，多個大型項目正陸續籌備推出，相信發展商以靈活定價策略加快銷售，全年一手成交量有望突破21,000宗，實現價量齊升的格局。 二手市場方面，首季表現同樣亮眼。市區及新界各主要屋苑的議價空間持續收窄，部分指標屋苑呎價已回升至近年高位。換樓鏈活躍度提升，促使中小型單位需求保持穩定。加上租金指數再創新高，相信可以吸引租樓客戶及準買家加快入市，全年二手成交量有望突破70,000宗。

根據香港金融管理局公布數據，2026年1至2月合計新申請個案達16,910宗，兩個月均維持於逾8,000宗的水平，顯示整體需求仍處於擴張軌道。與此同時，各銀行積極爭奪零售按揭市場份額，現金回贈優惠普遍提升，加上息口平穩，相信可以吸引投資者入市。 整體而言，2026年香港住宅市場料維持平穩向上運行，成交活躍、樓價緩步向上的基調有望延續。市場走勢始終受制於利率走向、宏觀經濟環境及政策取向等多重變數。置業人士宜審慎評估自身財務承擔能力，做好長遠規劃；發展商亦料繼續以靈活定價策略因應市況，務求在競爭激烈的環境中保持效率。隨著融資環境持續改善，加上本地經濟基本面逐步鞏固，香港住宅市場在2026年溫和復甦的整體基調應可維持5%至10%升幅。

高力香港估價及諮詢服務高级副董事葉康怡