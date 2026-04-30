中國和美國的地理得天獨厚

所謂的「地理決定論」，意即自然環境，特別是氣候和地理位置，對於一個國家的政治經濟，有著莫大的影響。
這好比在古時的世界，先是發展大河文明，如黃河、長江、尼羅河、兩河流域。其後航海技術進步了，變成了內海文明，如地中海、渤海、瀨戶內海等等。最後則是大航海時代的大洋文明，發達的地方從河的兩岸，變成了內海的周邊，再變成接駁海洋的大陸，如美洲。
扼守通道要塞的也有優勢，如新加坡、伊斯坦布爾、廣州等，都是無可匹敵的地理位置，就是外星人來到，都可一眼看穿這裏是不可替代要塞。好比韓國的仁川，中國的天津大沽口，都是被敵人攻破的重點。
順便一提，有人說，如果要武力統一台灣，弱點就是澎湖。
我說過，在十九世紀之前，人口密集的大島同時有海權和陸權之利，皆因鐵路可令到它們的內陸四通八達，而且全國面積不大有利於基建，最主要是英國和日本，因為這兩國都是在兩個大洋之間，吃盡了地利。
到了二十世紀、二戰之後，分工愈來愈細，人口大國勝出，到了這時間，歐洲的傳統列強再比不上美國和蘇聯這兩個大國。
今時今日，土地面積最大的5個國家是俄羅斯、中國、美國、加拿大、澳洲，巴西。這其中，中國和美國的人口最多，巴西和俄羅斯次之，加拿大和澳洲人口太少，已不足論。
再說，南半球的土地太少，永遠及不上歐亞大平原的地大物博，用這來標準，巴西和澳洲的先天條件已比不上了。反過來，高緯度的俄羅斯和加拿大則太冷，鳥不拉屎，比起南方也好不到哪裏去。
就這方面，世界上只有中國和美國有著足夠大的土地面積，以及足夠長的緯度，從冷到熱的足夠多的溫差，再加上全世界排第一和排第三的人口。因此，從地理上看，中國和美國天生就應該是地球的兩大強國。這其中，美國的優勢是橫亙兩大洋，中國的優勢則是在歐亞大陸之內，更接近地球的人口密集區。
至於印度，單單以地理而言，土地面積只有中國和美國的三分之一，出局。