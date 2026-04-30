中國和美國的地理得天獨厚

所謂的「地理決定論」，意即自然環境，特別是氣候和地理位置，對於一個國家的政治經濟，有著莫大的影響。

這好比在古時的世界，先是發展大河文明，如黃河、長江、尼羅河、兩河流域。其後航海技術進步了，變成了內海文明，如地中海、渤海、瀨戶內海等等。最後則是大航海時代的大洋文明，發達的地方從河的兩岸，變成了內海的周邊，再變成接駁海洋的大陸，如美洲。

扼守通道要塞的也有優勢，如新加坡、伊斯坦布爾、廣州等，都是無可匹敵的地理位置，就是外星人來到，都可一眼看穿這裏是不可替代要塞。好比韓國的仁川，中國的天津大沽口，都是被敵人攻破的重點。