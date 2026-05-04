環球央行貨幣政策與能源危機

過去一周，全球主要央行接二連三宣布議息結果，一如市場預期，聯儲局、歐洲央行、英倫銀行及日本央行均維持基準利率不變，貨幣政策不約而同按兵不動。

然而，貨幣政策表面上風平浪靜，卻隱含地緣政治風險及通脹壓力，逐步重塑環球央行長遠決策。聯儲局主席鮑威爾「臨別贈言」，繼任人沃什能否保持聯儲局獨立性，日圓急跌至160水平、日本當局罕見口頭干預，再度動用原油戰略儲備，顯示央行決策已收到地緣衝突與能源供應不穩定影響。

聯儲局於4月29日結束為期兩日議息會議，一如預期維持聯邦基金利率目標區間於3.5%至3.75%不變。這是鮑威爾最後一次以主席身份主持會議，其新聞發布會上的表態延續一貫「數據依賴」原則，強調聯儲局將繼續以客觀、獨立及專業態度履行雙重使命，即物價穩定與充分就業。儘管會議聲明保留輕微「寬鬆偏向」，但4名成員提出異議，創下1992年以來最高紀錄，突顯內部分歧空前。其中，特朗普去年9月任命的「特派」理事Stephen Miran主張即時減息25基點；相反，克利夫蘭聯儲銀行主席Beth Hammack、明尼亞波利斯聯儲銀行主席Neel Kashkari及達拉斯聯儲銀行主席Lorie Logan則強烈反對任何寬鬆暗示，認為在地緣政治推升能源價格及通脹壓力持續的背景下，釋放寬鬆訊號為時過早。