環球央行貨幣政策與能源危機

過去一周，全球主要央行接二連三宣布議息結果，一如市場預期，聯儲局、歐洲央行、英倫銀行及日本央行均維持基準利率不變，貨幣政策不約而同按兵不動。
然而，貨幣政策表面上風平浪靜，卻隱含地緣政治風險及通脹壓力，逐步重塑環球央行長遠決策。聯儲局主席鮑威爾「臨別贈言」，繼任人沃什能否保持聯儲局獨立性，日圓急跌至160水平、日本當局罕見口頭干預，再度動用原油戰略儲備，顯示央行決策已收到地緣衝突與能源供應不穩定影響。
聯儲局於4月29日結束為期兩日議息會議，一如預期維持聯邦基金利率目標區間於3.5%至3.75%不變。這是鮑威爾最後一次以主席身份主持會議，其新聞發布會上的表態延續一貫「數據依賴」原則，強調聯儲局將繼續以客觀、獨立及專業態度履行雙重使命，即物價穩定與充分就業。儘管會議聲明保留輕微「寬鬆偏向」，但4名成員提出異議，創下1992年以來最高紀錄，突顯內部分歧空前。其中，特朗普去年9月任命的「特派」理事Stephen Miran主張即時減息25基點；相反，克利夫蘭聯儲銀行主席Beth Hammack、明尼亞波利斯聯儲銀行主席Neel Kashkari及達拉斯聯儲銀行主席Lorie Logan則強烈反對任何寬鬆暗示，認為在地緣政治推升能源價格及通脹壓力持續的背景下，釋放寬鬆訊號為時過早。
市場即時反應強烈，聯邦基金期貨顯示，2026年底前減息概率越來越渺茫，維持利率至年底不變機會率升至八成以上，明年3月加息0.25厘預期亦有所回升。
美元持續走強，美債孳息率同步上升。筆者認為，沃什接任主席後，預料仍會秉承聯儲局傳統獨立性，不會淪為白宮傀儡，雖然白宮經濟顧問哈塞特公開促請鮑威爾徹底離職，以免阻礙減息大計。
與此同時，歐洲央行及英倫銀行亦緊隨聯儲局步伐。英倫銀行上周四維持基準利率於3.75厘不變，歐洲央行則連續第七次將借貸成本固定於2厘水平。歐洲央行行長拉加德今年3月已警告，伊朗戰事顯著增加前景不確定性，若衝突導致通脹急升或需加息。
霍爾木茲海峽航運受阻持續推高能源價格，歐元區3月通脹率按年急升至2.6%，4月更進一步攀升至3%，遠超2%政策目標。歐盟委員會最新調查顯示，4月銷售價格及家庭通脹預期雙雙上升，第二輪通脹效應風險正逐步醞釀。
市場預期歐洲央行，最快有機會6月啟動加息，避免重蹈俄烏戰爭引發惡性通脹，貨幣政策調整過於緩慢的覆轍。
值得留意的是，美國特朗普政府下周起將對歐盟汽車及卡車加徵高達25%關稅，此舉勢將進一步打擊歐洲出口業務，激化跨大西洋貿易緊張。歐元區首季經濟近乎零增長，德國更面臨收縮風險，能源衝擊預料削減區內增長0.5個百分點，歐洲央行加息如箭在弦，已不僅是回應通脹，更是防範關稅戰與供應鏈斷裂雙重壓力。
日本央行同樣維持利率不變，但日圓兌美元匯率一度跌穿160水平，觸發當局作出口頭干預。日本財務大臣片山皋月及外匯事務最高官員三村淳均強調，必要時將採取「果斷行動」及「全方位措施」應對極度投機行為。
據報日本政府及央行周四已實際入市買入日圓，刺激匯價單日急彈最多3%。惟美日息差大，單靠干預難以扭轉日圓長期弱勢。若日圓反彈速度過快，勢將觸發全球利差交易平倉潮，影響環球金融市場氣氛。
地緣政治風險是央行決策最大變數，中東衝突雖有平息跡象，特朗普已知會國會宣告對伊朗軍事行動結束，但伊朗最高領袖穆傑塔巴強調波斯灣與霍爾木茲海峽將開啟新篇章，美軍存在仍是地區不安全根源。
國際油價持續高企，Brent原油期貨一度突破120美元。為穩定供應，日本已兩度動用原油儲備，美國特朗普政府亦計劃從戰略石油儲備借出最多9,250萬桶原油，並與大型石油企業磋商提升本土產量。此舉正正反映國際原油短期供應不穩定性，能源成本全面傳導至生產及運輸環節，PCE通脹短期難以回落。
聯儲局三月份經濟評估報告已大幅上調短期通脹預期，4月會議點陣圖更顯示官員對2026年通脹路徑轉向鷹派。美國首季GDP按季年率初值僅增2%，不及預期，消費者支出疲弱，但核心PCE物價指數初值上漲4.3%，滯脹隱憂加劇。Miran等寬鬆派視供應衝擊為暫時性，主張貨幣政策對沖衰退風險；鷹派則憂慮高財政赤字下過度寬鬆將加劇通脹泡沫。
綜合而言，環球央行本周按兵不動，純粹反映數據滯後性及對地緣風險的審慎觀望，油價高企、關稅戰升級，正逐步迫使央行重新評估通脹路徑。未來貨幣政策或較目前市場預期更趨鷹派，減息憧憬料將落空。
投資者必須高度重視這些結構性影響。環球金融市場目前對停戰前景或過度樂觀，只要國際油價維持相對高位，即使回落至100美元以上，仍會對全球供應鏈構成重大壓力，推高核心通脹預期。
國際油價持續高企，貨幣政策寬鬆無望，環球股市樂觀氣氛，或多或少受到影響。