美國一手打造出伊朗的神權政府

1925年，巴列維王朝建立，10年後，改國號為「伊朗」。1951年，摩薩台當上了首相，把被美國與英國控制的石油公司國有化了，美國中情局也不客氣，發動政變，被軟禁了的國王重新執政。 巴列維國王作為美國人的傀儡政權，1963年開始，把伊朗進行世俗化改革，也即是宗教自由、提倡女權等等。經濟上，其發展欣欣向榮，但也導致了貧富懸殊、通貨膨脹，以及城鄉差距巨大。 簡單點說，我們看到七十年代，伊朗繁榮的照片，全都是在德黑蘭，這好比在民國初年，北京那幾百個裙帶家族，其生活水平也不遜於西方，但是廣大的農村可絲毫感覺不到經濟的回報。

在西方而言，雖然在伊朗已享有大量特權，如治外法權，但覺得巴列維國王也不可靠，例如說，國王也在搞某程度的國有化。於是，1979年霍梅尼發動革命，美國袖手旁觀，巴列維王朝覆滅。 然而，美國低估了霍梅尼的反西方決心，伊朗一系列的反美行動後，美國忍不住攛掇伊拉克，發動侵略，從1981年至1989年，打了8年兩伊戰爭，打了個不勝不敗。 話說伊朗是個組裝國家，世俗與宗教，波斯人與阿塞拜疆人，親西方與反西方，農村與城市，換言之，反對派的數目加起來永遠多過執政派。因此政績算是不錯的巴列維政權才會被推翻。