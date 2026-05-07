中學就是學沒用的東西

中學究竟應不應教文言文，向來是爭拗已久的問題。這正如有人說，中學的數學沒有用，有人說，物理學沒用，甚至有人說，歷史也沒有，學來作甚？ 以上的詰問，我完全同意。不過有一點要補充，就是：查實中學學的知識，幾乎全部都是沒用，皆因對人的生存有用的基本知識，統統都在小學教完了。事實上，小學教育的目標，正是教懂人類的生存需要，而在全民教育的初期，絕大部分的人都沒機會唸中學。 不客氣的說，指讀這科沒用、讀那沒用的人，大致上都是智力和知識都不高的莽人，方會作出這愚蠢結論。

人類小學所教的知識，由於太過基本，很少是學不會的。就我所見，就是學術能力最低的人，也能做到基本的閱讀，在以前是讀報紙，現在則是上網看文字。至於寫字，至少足以填寫表格。 事實上，很多中學畢業，甚至大學畢業的人，文章也寫不好。但是莫言只有小學程度，卻拿到了諾貝爾文學獎。至於第二語言，這是違反人類基因，所以社會上永遠只有小部分的優秀的學生，才會學得好，而且其努力和回報，很不成正比，要求兩文三語均佳的課程設計者，不可能違背遺傳學的科學法則。

四則運算基本也不成問題，雖然，現在已有了計算機，但九因歌倒是要背的。 其實，在以前，有的所謂職業訓練學校，工業學校，也有商科，有的從中一開始，有的是從中四開始，學的都是有用的知識。至於傳統的文法學校，是給學術水平達標，希望並有準備升讀大學的少年人去就讀，所以研讀那些「沒用」的課程，一點也沒問題，因為早已有了期望值。 只是到了近代，學位膨脹，量化寬鬆，變成了人人都要讀文法學校，而文法學校則漸漸加入了以為是實用的科目，如商科。實則商科實在太容易，在以前，只有愚笨、成績差的學生，才會就讀，如果少年人讀了，則會愈讀愈蠢，這也是現時的狀況。

所以，中學教育的目的，只是加上一些難度，發展你的智力，以及為社會篩選出比較聰明的人。正是取法乎上，得其乎中，如果課程太過容易，學些「有用」的東西，倒不如不唸算了。