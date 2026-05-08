AI競賽：誰在碎鈔變印鈔

身為財經專欄作者，平日寫稿前需要做大量資料搜集和數據，個人最愛用的莫過於Gemini和Copilot。無他，除了快捷精準外，最叫人愛不釋手的，就是可以將數據直接整合成報表。特別是香港上市公司的財報和公告大部分都是PDF格式，以往做數據分析前，總得花時間將數據輸入或黏貼到報表，既費時又容易出錯。現在只要將文檔上傳至AI，然後一個指令就搞定，確實省下不少時間。加上雲端跨平台的特性，只要有網絡，何時何地都能開工。 適逢各AI科企公布2026年第一季業績，職業病發作下，忍不住翻開當中四巨頭的最新財報，看看他們的AI投資到底是真有錢賺，還是仍在「煲無米粥」。

首先是微軟，其變現邏輯最直接，把AI轉化為訂閱費，貫徹其保守風格。截至2026年第一季(即2026財年第三季度)，微軟Copilot的付費用戶已突破2,000萬個，將AI助手Copilot塞進Office軟件包，逼著企業用戶乖乖付月費，變成了像「水電煤」一樣無法割捨的企業營運開支。此外，本季微軟雲端業務營收增長達四成，其中一大部分就是來自AI算力的貢獻。微軟既能坐收Azure的基礎設施租金，又能從軟件溢價中再賺一筆，這種「軟硬兼施」的雙重收割模式，讓微軟成了這場 AI 競賽中現金回流最狠的贏家。

至於瓜瓜常用的Gemini，則是Alphabet用來鞏固搜索業務的武器。他們精明在於自研TPU芯片，令其雲端運算成本遠低於依賴英偉達的競爭對手。本季Google Cloud的營收增長逾六成，配合AI帶動的精準廣告投放，令收入年增達19%，徹底打破了早前說AI會威脅搜索業務的流言。 相比之下，Meta的玩法有點以本傷人，他們透過開源Llama模型，讓全球開發者免費幫忙建立技術標準。雖然看似沒有直接收錢，但AI對其廣告系統的自動優化，讓Meta的利潤率在瘋狂研發下依然能突破四成。這就是 AI 的隱形變現，不賣AI本身，而是賣由AI加持過的廣告效果。

至於亞馬遜，則像是一個精明的包租公，旗下的AWS Bedrock就像是一個AI模型的超級市場，不理大家是用Anthropic還是Meta的模型，只要在AWS上跑，亞馬遜就要抽成。此外，AI同時也協助零售業務省成本，真正做到既開源又節流。這也反映在經營利潤率上，由去年同期的11.8%提升至今年第一季的13.1%。 然而，大家在感嘆這些科技巨頭賺大錢之餘，亦不能忽視那些驚人的資本支出。根據報道，4間公司計劃於2026年合共投入7,250億美元用於資本支出，比去年創紀錄的4,100億美元增77%。