為甚麼中學要學文言文？

在上一篇，我說了，中學就是學日常生活沒用而有點難度的知識，其中的一個很好例子，就是文言文。

文言文在現代社會，好像沒有甚麼用。雖然，我們大部分的文字溝通，都是用手機、用電郵，文字都很隨意、口語化，但是還有一些正式的公文，用的是半文半白。所以，今時今日，不教尺牘，不教公文寫作，是一失敗。不過，反過來說，以前中學沒有創意寫作課程，現在有了，則算是進步。

那為甚麼中學要教文言文呢？原因很簡單，白話文太容易，每天都接觸到，根本就不用學，哪用教些甚麼？小時候，每當教到白話文，老師照讀課本，煞有介事地作出解釋，我當然是在睡覺。這就像我小學時讀官立小學，音樂課唱遊，體育課自己踢波，老師不用教，基本上學校只是託兒所，可讓母親騰出時間工作。