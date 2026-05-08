為甚麼中學要學文言文？

在上一篇，我說了，中學就是學日常生活沒用而有點難度的知識，其中的一個很好例子，就是文言文。
文言文在現代社會，好像沒有甚麼用。雖然，我們大部分的文字溝通，都是用手機、用電郵，文字都很隨意、口語化，但是還有一些正式的公文，用的是半文半白。所以，今時今日，不教尺牘，不教公文寫作，是一失敗。不過，反過來說，以前中學沒有創意寫作課程，現在有了，則算是進步。
那為甚麼中學要教文言文呢？原因很簡單，白話文太容易，每天都接觸到，根本就不用學，哪用教些甚麼？小時候，每當教到白話文，老師照讀課本，煞有介事地作出解釋，我當然是在睡覺。這就像我小學時讀官立小學，音樂課唱遊，體育課自己踢波，老師不用教，基本上學校只是託兒所，可讓母親騰出時間工作。
當然，現在中學的語文老師為了證明自己有用，教的是如何拆解文句，這對於寫作而言，是全無作用。但中學卻樂此不疲，結果教出一大班文法不通，寫不出通順句子的一代，倒不如乖乖的學習文言文算了，好過像韓國，學諺文而不學漢字，結果自己都看不懂自己文物的文字，像埃及人一般，傳統文化都丟光了。
反觀英美西人，明明自己沒有文化，也要亂認希臘羅馬作為祖宗，其實根本是不同的文明，因為他們深知老祖宗的重要性，因此當沒有祖宗時，就亂認一個。這就像人發了財，找一個同姓祖宗，付錢給鄉紳，就可把自己加進族譜，冒認自己是某位大人物的後代。
沒理由我們已有了中國源遠流長的文代，偏偏丟棄了，這等於放棄了寶藏。二十世紀，先進的公知普遍同意方塊字沒有用，阻礙智力發展；台灣的蔣介石本來想過直接用拉丁拼音取代漢字，後來新中國用簡化字取代繁體字，蔣公想想，索性繼續使用繁體字，以中國傳統文化捍衛者自居了。
這好比韓國認為甚麼傳統文化都是自己發明的，但自己居然連漢字也放棄了，這真是死不知羞，也笨死了，遠遠及不上先總統蔣公的因時就勢。
簡單點說，學文言文沒甚麼用，但想深一層，中學中文也沒甚麼用，反正是浪費時間。為甚麼不學些有難度的，否則更浪費生命。