特朗普解密UFO轉移視線？

美國總統特朗普2月19日於Truth Social發文，指示國防部及其他相關部門，展開政府檔案解密程序，涵蓋外星生命、UAP(不明空中現象)及UFO(不明飛行物)等議題。 國防部5月8日推出「PURSUE」(Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters)系統，首批逾160份檔案上載至官方網站，包括歷史目擊報告及軍事影像。特朗普強調「最大透明度」，讓公眾自行判斷相關現象。 對天文和不明飛行物體感興趣的朋友，相信已經先睹為快相關內容。 最為耐人尋味的就是，發布相關內容的時候，正值美伊戰爭談判陷入僵局，5月14至15日特朗普即將訪華，與國家主席習近平舉行高峰會前夕，雙方將討論貿易、科技、台海、美伊戰爭及區域安全等核心議題。

在此敏感時刻，UFO解密迅速成為全球媒體焦點，是否有轉移視線的潛藏目標呢？ 中美關係本質上是長期競爭中帶有某程度依賴的戰略博弈格局。雙方既非盟友，亦非徹底敵對。美國透過出口管制、關稅壁壘及供應鏈重組，致力維持技術領先優勢；中國則推動科技自立及「雙循環」戰略，強化內需並拓展國際影響力。 然而，兩國經濟深度交融，美國企業依賴中國製造能力及市場，中國則需要美國資本、農產品及部分高端技術。 以人工智能及半導體領域為例，博弈關係極為複雜。根據2026年史丹福大學AI指數報告，美中頂級AI模型性能差距已收窄至僅2.7個百分點，雙方在領先位置上多次交替。全球最受歡迎的十大AI大型語言模型中，美國企業如OpenAI、Anthropic及Google仍佔據多數頂尖能力位置，但中國模型如DeepSeek(DeepSeek AI)、Qwen(阿里巴巴)、Kimi(Moonshot AI)、MiniMax(MiniMax)及GLM系列(智譜AI)在實用性、性價比及大規模部署上表現強勁。值得注意的是，在Token使用量這一反映實際應用規模的指標上，中國AI模型已於2026年初超越美國對手，佔據OpenRouter等平台逾六成Token消耗量。此數據顯示，中國在模型推理及大規模部署方面已形成獨特優勢。

在晶片領域，情況更為微妙。美國繼續對Nvidia最先進的Blackwell及後續Rubin系列實施嚴格出口限制，但已於2025年底至2026年初有條件放寬對H200(Hopper架構較強版本)及H20(專為中國市場降規版本)的出口，附帶25%銷售分成、數量上限及第三方驗證等條件。 中國企業(如ByteDance、Alibaba、Tencent等)已獲得初步批准，並向英偉達下達訂單。英偉達CEO黃仁勳於2026年3月GTC大會確認收到中國客戶採購訂單，並重啟相關生產線。然而，截至2026年5月，實際大規模交付仍相對有限，主要因為中國政府傾向優先推動華為Ascend等本土AI晶片發展，以加速科技自立。這種「批准容易、落地謹慎」的局面，反映雙方都在晶片領域尋求戰略平衡——美國想維持收入，中國想減少長期依賴。

面對此情況，中國選擇加速自主研發，同時在H200/H20獲批後有限度採購，減少對美國高端晶片的依賴。美國則積極降低對中國關鍵礦產的依賴，最近在Utah及Montana等地發現多處具規模的稀土礦藏，並推動本土加工能力建設。惟從勘探到形成完整供應鏈需時數年，目前短期內仍難以徹底取代中國在稀土加工領域的主導地位。 在此背景下，UFO檔案解密可視為一項巧妙的輿論管理策略。其話題具備強烈娛樂及神秘屬性，容易吸引公眾及媒體注意力，遠較貿易談判或技術管制等專業議題更具傳播力。在中美高峰會前夕，此舉成功將輿論焦點從敏感的外交博弈轉移至「軟話題」，為談判營造較為寬鬆的國內氛圍。過往多屆美國政府亦曾階段性釋放UFO資料，但今次規模與速度均屬罕見，難免令人聯想到戰略考量。

當然，亦有觀點認為此舉純粹體現特朗普打破官僚體系、追求透明的執政風格。然而，考慮到檔案內容至今未有突破性披露，主要為歷史個案及已知UAP報告，其實際情報價值相對有限。在中美博弈持續深化、雙方均致力降低相互依賴的當下，此類高關注度議題的適時推出，客觀上發揮了分散焦點的作用。 筆者認為，中美關係的結構性競爭將長期存在，無論高峰會結果如何，晶片管制、供應鏈重組及關鍵礦產多元化等趨勢不會逆轉。 中美兩國博弈或將會永遠都存在，