OpenAI面臨考驗

作為AI領域估值一度逼近萬億美元的龍頭企業，OpenAI近期多項關鍵營運指標未達預期，引發市場對其增長故事的重新審視。在AI基建熱潮持續的背景下，本次調整是否會改變AI生態的投資布局？
首先，ChatGPT每周活躍用戶約9億，未能實現2025年底突破10億的目標，同時月活躍用戶增長亦從42%大幅放緩至13%。此外，ChatGPT全球市場份額由87.2%回落至78%，Google Gemini及Anthropic Claude正逐步侵蝕其領先優勢。
另外， OpenAI多輪融資與特定目標掛鈎，業績未達標將直接影響後續資金到位。雖然仍處於虧損階段，但公司已承諾近6,000億美元的算力支出，按目前現金消耗速度，僅足以支撐約3年左右的營運。資金缺口與巨額資本開支承諾的落差，將會成為估值修復的關鍵變數。
然而，OpenAI正積極優化資源配置，將重心由Sora等消費級應用轉向企業編程的高變現場景。其Codex用戶數由年初的20萬大幅上升至400萬，反映業務調整初見成效。同時，Anthropic因算力供應受限在高峰時段收緊Claude使用額度，側面印證行業需求仍然強勁。換言之，目前的競爭格局更接近龍頭之間的份額再分配，而非整體AI需求的結構性轉弱。
總括而言，基礎模型賽道的競爭仍處於快速演變階段，現階段斷言領導地位易主言之尚早。對投資者而言，AI結構性增長主線並未逆轉，聚焦客戶基礎龐大以及現金流穩健的科技龍頭，仍是把握AI長線紅利的穩健路徑。