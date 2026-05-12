OpenAI面臨考驗

作為AI領域估值一度逼近萬億美元的龍頭企業，OpenAI近期多項關鍵營運指標未達預期，引發市場對其增長故事的重新審視。在AI基建熱潮持續的背景下，本次調整是否會改變AI生態的投資布局？

首先，ChatGPT每周活躍用戶約9億，未能實現2025年底突破10億的目標，同時月活躍用戶增長亦從42%大幅放緩至13%。此外，ChatGPT全球市場份額由87.2%回落至78%，Google Gemini及Anthropic Claude正逐步侵蝕其領先優勢。

另外， OpenAI多輪融資與特定目標掛鈎，業績未達標將直接影響後續資金到位。雖然仍處於虧損階段，但公司已承諾近6,000億美元的算力支出，按目前現金消耗速度，僅足以支撐約3年左右的營運。資金缺口與巨額資本開支承諾的落差，將會成為估值修復的關鍵變數。