殖民火星是騙局並不代表SpaceX不能買

SpaceX的全名是「Space Exploration Technologies Corp」(太空探索技術公司)，「X」是「Exploration」的縮寫。
話說馬斯克賣掉了PayPal的股份，豪花了一段極短時間的錢，買跑車之類，估計發現了花錢不是他的興趣，便在2001年成立了SpaceX，目的是載人登火星。
估計他是因為有見於美國在1969年已可登陸月球，照此推理，在2020年左右登陸火星，應也是正常的科技進步。當時認為月球騙局的人只是一小撮陰謀論者，正常人是不會相信的，這當然也包括馬斯克在內。
25年後的今天，事情已很明顯，現在連月球也上不了，更莫說是火星了。我只要講講月球和火星的分別距離，月球是38萬公里，火星最接近地球時是5,400萬公里，兩者相差142倍。
我們可以用GPS衛星和月球的距離相比，也不過是19倍而已。所以說，登陸火星在可見的將來，即是二、三十年之內，是不可能的任務。或者說，我們發明長生不老藥、AGI完全取代人類，也比殖民火星更容易。
今天的馬斯克當然不可能不清楚這件事，但他已洗濕個頭，所以也只會繼續忽悠大家，否則SpaceX的股票就賣不掉了。
但這是否代表SpaceX的股票不能買呢？這又不是。我最深刻的一次教訓之一，就是2004年，「騰訊控股」(700)上市，當時中國無人不用它的QQ，可是它的市值已去到百幾億元，而「長實」的市值也大約是3百億元而已。
愚蠢的我當時心想：「它點值長實的一半呀？」以後的事誰都知了：中國經濟高歌猛進，「騰訊」除了QQ，還發展了遊戲、支付、媒體、雲端、AI、創投等等業務，現在是幾萬億元市值了。
證之SpaceX，雖然上火星是畫餅，但它玩回收火箭、運載火箭、載人太空飛行、星鏈、太空數據中心等等，樣樣都可以賺錢家嘛。不過，要我買SpaceX股票，我就唔制了，唔係話它唔好，而係有值博率更高架㗎啫！
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