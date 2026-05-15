殖民火星是騙局並不代表SpaceX不能買

SpaceX的全名是「Space Exploration Technologies Corp」(太空探索技術公司)，「X」是「Exploration」的縮寫。

話說馬斯克賣掉了PayPal的股份，豪花了一段極短時間的錢，買跑車之類，估計發現了花錢不是他的興趣，便在2001年成立了SpaceX，目的是載人登火星。

估計他是因為有見於美國在1969年已可登陸月球，照此推理，在2020年左右登陸火星，應也是正常的科技進步。當時認為月球騙局的人只是一小撮陰謀論者，正常人是不會相信的，這當然也包括馬斯克在內。

25年後的今天，事情已很明顯，現在連月球也上不了，更莫說是火星了。我只要講講月球和火星的分別距離，月球是38萬公里，火星最接近地球時是5,400萬公里，兩者相差142倍。