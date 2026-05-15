在兩個多月前，在《世界紛亂，中國得益》一文中提到「事實上美國PPI數據大超預期，通脹失控，是不爭事實，哪怕聯儲局有特朗普親信繼續表明強烈的減息意願」；「另外值得一提的是通脹升溫有利內地，反正內地處於通縮情況。CPI於2025年沒有增長，如何令CPI增長令國家領導人十分頭痛，所以輸入性通脹對國內不是壞事」。再一次不幸言中，所以多讀本欄，養其浩氣(笑)，今次世界時局正慢慢證實我的預言。

中東戰爭大幅推高能源價格，人盡皆知，今周美國4月份生產物價指數(PPI)按年升幅從3月4.3%，踏盡油門加速至6%，為2022年以來最快增速，並遠多過估算的4.8%。數據公布後，美國10年期債息一度升3.2個基點，至4.5厘，是去年7月以來高位。聯儲局於明年6月加息0.25厘機率為24%，當大眾還「希望」Kevin Warsh大手減息，故此仍較少留意。但我相信未來必定進佔財經頭條。現時市場還認為通脹急升只是短期問題。但看清一點，美元轉強及聯儲局加息預期下，加上全球石油以極快速度下降，即使市場預計中東衝突下月告一段落，供應於10月前依然嚴重不足。但筆者直覺伊朗不會放過美國，停戰必定好事多磨。在多次出爾反爾下，伊朗會相信美國？加上領袖殉道下，我不相信繼任人會忘記。