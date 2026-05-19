首先，儘管騰訊的營收略低於市場預期，但剔除AI新業務後經營利潤按年增17%，反映核心業務穩健。受惠混元模型升級及AI智能體於微信生態內快速落地，廣告業務按年升兩成，反映前期AI投入已開始轉為實質商業回報。此外，管理層宣布今年AI資本開支將增至逾360億元人民幣，較去年翻倍。憑藉強勁現金流，騰訊毋須透過舉債或股本融資，即可全力推進AI戰略。

騰訊控股(700)與阿里巴巴(9988)最新季度營收雙雙遜預期，但兩企ADR不跌反升，騰訊單日急升4.8%，阿里更飆8.3%。業績失色但股價上升，反映中國科技龍頭的估值邏輯正出現轉變。

阿里則以犧牲短期利潤換取未來優勢。儘管淘寶閃購補貼令電商EBITA按年回落四成，但雲業務快速轉型為AI增長引擎，AI相關收入佔對外收入已升至三成。管理層預期AI模型及應用服務年度經常性收入有望年底達300億元人民幣，計劃未來3年投入3,800億元於AI基建。

總括而言，騰訊側重「投入中變現」模式，阿里巴巴則選擇「先承壓後爆發」的長線思維，兩種路徑最終均指向AI發展的結構性機會。市場焦點現時更重視長期技術壁壘而非季度波動，反映中國科技股的估值體系正在轉變，具備耐心的長線投資者，或可於板塊調整中捕捉具吸引力的風險回報機會。