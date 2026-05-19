特朗普憎恨黎智英，提出只是過場

5月15日，特朗普在搭乘空軍1號返美途中，談及曾親口向中國國家主席習近平關切黎智英問題，習主席的回覆是此案「很棘手」。
「棘手」的原因只有兩個，一是政治問題，二是法律問題。政治問題誰都知道，現在說法律問題。
話說香港法律並無「保外就醫」，在囚者須服滿刑期才離監，僅可在獄中就醫，或依法提前釋放。至於假釋，正確名稱是「監管下釋放計劃」，先決條件是服滿刑期的一半或20個月，由於黎智英的刑期是20年，應也沒戲。
《基本法》四十八條十二項，行政長官有權「赦免或減輕刑事罪犯的刑罰」。不過，在實踐時，也有一系列不成文的慣例和前提條件，例如說，由獨立的「長期監禁刑罰覆核委員會」對個案進行覆核後，行政長官會審慎考慮其建議並作出決定。
另一可能是若患病囚犯繼續留在監獄會有生命危險，或其預期壽命會短於刑期，醫生可提出建議，由行政長官決定，當年的跛豪就是因此而釋放的。
不過，如果涉及《國安法》，懲教署署長必須確信相關囚犯在獲得減刑後不會「不利國家安全」。
法律必須遵守，習慣卻可改變。理論上，只要符合《基本法》，國家利益當前，行政長官製造先例，直接行使四十八條十二項，也是合情合理合法。
另一個問題在於，特朗普來中國之前，形容黎智英惹出了很多麻煩，「這就像問我，如果James Comey進了監獄，你會放他出來嗎？這對我來說可能很難回答」。
James Comey是聯邦調查局前局長，特朗普的死敵，兩人互控對方。為甚麼特朗普會這樣說呢？
大家可能忘記了、或沒留意，2016年，美國大選期間，黎智英在其《壹周刊》的個人專欄，不止一次惡毒攻擊特朗普，雖然他和Mark Simon都是共和黨，居然也西瓜靠大邊，押注希拉莉。
特朗普當選後，黎智英唯有在其專欄，肉麻地大擦其鞋，但很明顯，太遲了，怨已結。因此，特朗普的提及黎，只是過場，不會真心，中國也不會不知此事。
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