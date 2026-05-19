特朗普憎恨黎智英，提出只是過場

5月15日，特朗普在搭乘空軍1號返美途中，談及曾親口向中國國家主席習近平關切黎智英問題，習主席的回覆是此案「很棘手」。

「棘手」的原因只有兩個，一是政治問題，二是法律問題。政治問題誰都知道，現在說法律問題。

話說香港法律並無「保外就醫」，在囚者須服滿刑期才離監，僅可在獄中就醫，或依法提前釋放。至於假釋，正確名稱是「監管下釋放計劃」，先決條件是服滿刑期的一半或20個月，由於黎智英的刑期是20年，應也沒戲。

《基本法》四十八條十二項，行政長官有權「赦免或減輕刑事罪犯的刑罰」。不過，在實踐時，也有一系列不成文的慣例和前提條件，例如說，由獨立的「長期監禁刑罰覆核委員會」對個案進行覆核後，行政長官會審慎考慮其建議並作出決定。