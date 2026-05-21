香港的第一個搜索引擎

到朋友的私竇吹水，他講起，西元二千年左右，他剛出來工作，在某公司打工，這是一間上市公司，大股東是個外國的大孖沙，同李嘉誠平起平坐的級數。 科網股爆破之時，這間公司集了資，公司有幾千萬元現金。朋友所做的工，現在說出來，令你發笑： 這公司是做搜索引擎的，如果有人輸入，員工便人手操作，問雅虎，然後把雅虎的內容照抄，發回給該人。反正搜索的人也不多，因此也用不了幾個人手，當時朋友大學剛畢業，沒有網絡知識，根本不知自己在搞些甚麼，總之每個月有兩皮嘢人工，算是很不錯了。

查當時這種公司很多，例如我介紹了某位小朋友去一間上市公司打工，月薪3萬元，胡亂砌了一個網站，結果公司集資了7億多元。 最失敗的是蕭若元，正正經經搞了天網、Cyber日報，燒了幾千萬元，很有眼光地做flash，相等於10年後的蘋果動新聞，又搞Skytoken，相等於20年後的加密貨幣。可惜先知往往倒霉，他反而丟掉了3間上市公司。 後來科網爆破，大孖沙也不玩這公司了，想賣掉，正正式式在市場出售。由於公司有現金，大孖沙也不知甚麼是殼價，只看資產值，這令到識玩的人覺得售價十分便宜。

我的另一個朋友，97後炒房地產失敗，欠下一屁股債，得知消息，跑了上會計師樓。 會計師樓的人員說：「對不起，pitching已經完結了，幾個客戶已經做緊盡職審查，請回吧。」 朋友回懟：「我不用做盡職審查，直接付錢，總可以吧？」 他直接開了一張2百萬元的支票，交了給對方。 人員從來沒見過不看帳、直接像買菜般付錢買殼的客戶。他既依正規矩，人員無法阻止，只有接受。而朋友離開會計師樓，第一件事，就是跑了去找他一位非常疊水的富二代朋友，借了2百萬元，以兌現支票，再找一位有名的莊家，借了餘款，於是一毛錢不用花，拿下了這間上市公司，買了不到1個月，供股集資億幾元……在金融世界，真係乜都有可能。