物業賺蝕視乎買入時機

雖然二手樓價自去年已止跌回升，但距離2021年8月的高峰仍有一段距離。(資料圖片)

相信市民近日已明顯感受到住宅物業市場的火熱氣氛。每個周末開售的新盤，幾乎次次沽清所有放售單位；部分樓盤更一星期安排兩次銷售，以便適時調整售價。同一個項目在短短一周內兩度開賣，即使在工作日傍晚時段仍敢積極推售，可見發展商對銷情充滿信心。

由於市場反應理想，一手樓價已不再低價傾銷，反而逐步向上提價，連帶二手市場亦跟隨上調。雖然二手樓價自去年已止跌回升，但距離2021年8月的高峰仍有一段距離。以傳統十大屋苑為例，目前成交價普遍仍較高峰期低10%至28%。其中較新及受歡迎的長沙灣、將軍澳等屋苑，仍較高峰時差10%；而海怡花園及淘大花園的差距則達28%，大型屋苑黃埔花園及第一城亦需追回約20%的空間。由此可見，樓齡對物業價格確實有明顯影響。