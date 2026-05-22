物業賺蝕視乎買入時機

相信市民近日已明顯感受到住宅物業市場的火熱氣氛。每個周末開售的新盤，幾乎次次沽清所有放售單位；部分樓盤更一星期安排兩次銷售，以便適時調整售價。同一個項目在短短一周內兩度開賣，即使在工作日傍晚時段仍敢積極推售，可見發展商對銷情充滿信心。
由於市場反應理想，一手樓價已不再低價傾銷，反而逐步向上提價，連帶二手市場亦跟隨上調。雖然二手樓價自去年已止跌回升，但距離2021年8月的高峰仍有一段距離。以傳統十大屋苑為例，目前成交價普遍仍較高峰期低10%至28%。其中較新及受歡迎的長沙灣、將軍澳等屋苑，仍較高峰時差10%；而海怡花園及淘大花園的差距則達28%，大型屋苑黃埔花園及第一城亦需追回約20%的空間。由此可見，樓齡對物業價格確實有明顯影響。
另一方面，去年購入的一手盤現時相繼錄得可觀利潤。不少位處較遠離市中心的樓盤，當初發展商求量而做出大價惠吸引買家，隨市場好轉樓價向上，之前購入的買家今年趁勢放售，竟能大賺一筆。例如元朗一個286呎單位，去年以324萬元購入，今年已以425萬元售出，持貨僅15個月便錄得31%的升幅。
近期這類「去年入市、今年獲利」的個案增多，已吸引不少投資者賣出舊盤、轉換更新開售的物業，尤其是那些樓價在800萬元以下的物業，這正正展現出中小型細價物業在投資市場上的獨特吸引力。
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