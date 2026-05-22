股票無紙化 應由公司登記做起

香港預計於2026年11月16日全面實施「無紙證券市場」(Uncertificated Securities Market，USM)，預計在5年過渡期內分批「轉會」至無紙化。從此就沒有了實物股票，降低遺失、失竊或毀損風險，投資者可透過電子形式管理持倉，更可優化結算程序。 查無紙化是世界大潮流，中國和韓國是在九十年代；德國是2000年，英國是2001年；新加坡和日本相繼而成，大約在2010年後。基本上，除了香港之外，全世界的主要股市都已無紙化了，但香港還要等5年。換言之，香港比起其他市場，足足慢了20年，我不知這應該是慶幸，還是憤怒。

照我說，到了今時今日，交易所搞無紙化，好比是20年前安裝有線電話，雖然是有用，但在手機的世界，這已經是上一代的產物了。 未來的股票應該是怎樣呢？這得首先明白一個更基本的問題：股票是甚麼。 股票的本質，是有限公司的股東對公司資產和利潤的所有權憑證，這是記錄在政府檔案，因此才會需要公司登記，以及公司註冊證。 所謂的上市公司，意即其股票可以在交易所這個平台買賣，但是有更大量的非上市的有限公司，也有股票，只是其股票不可以在交易所買賣，如此而已。

「無紙證券市場」的意思，意即在上市公司的股票，變成了電子記錄。事實上，現在在中央結算的股票，也是轉化成為電子記錄，方才可以在交易所平台，我們按按手機/電腦，手機/電腦接駁到卷商的系統，券商的系統和交易所的系統接駁，遂在電子世界完成了交易。 以在中國為例子，申請公司全程網辦，電子營業執照普及，股東、法人遠程人臉辨識即可。至於股票，非上市股份可發行實體股票或電子化登記，簡單點說，早在公司登記階段，已經無紙化了，因此在上市時，也不用再搞一次無紙化。換言之，無紙化應該是政府的行為，政府怠政，因此把工作交到交易所的手裏。這又再次證明了，香港是全世界最落後的城市。