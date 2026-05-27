美國政府支持量子計算IBM受惠

美國商務部於5月21日宣布，透過《晶片與科學法案》(CHIPS and Science Act)，向量子計算領域提供總額約20億美元資金，支持9家公司。其中，IBM成為最大受益者，獲得10億美元資助，用以成立獨立子公司Anderon，政府持有被動少數股權，但不參與日常營運管理。 消息公布後，量子概念股全面上升，其中IBM股價當日上漲約12%，純量子企業D-Wave Quantum、Rigetti Computing及Infleqtion股價分別上漲30%至40%，顯示市場對美國政府大力支持量子科技的亢奮反應。 量子計算被視為繼古典計算(基於0和1位元)之後，下一個足以重塑全球科技與經濟格局的革命性技術。其強大運算能力可有效處理複雜分子模擬、藥物發現、物流優化、金融風險建模及加密系統等現有超級電腦難以應對的任務。

美國政府此次撥款，旨在鞏固國家在量子領域的領導地位，並降低對外部供應鏈的依賴。IBM作為傳統科技藍籌企業，此次成為主要受益者，市場關注其能否借助量子技術實現轉型突破。 國際商業機器IBM自上世紀60年代以來，一直係全球資訊科技領域的標誌性企業，業務涵蓋軟件、基礎設施、諮詢服務及融資等多個領域。 集團今年第一季度業績，總收入達159億美元，按年增長9%(固定匯率基準增長6%)，超出市場預期。其中，軟件業務收入約70.5億美元，按年增長11%，成為主要增長動力；基礎設施業務收入約33.3億美元，按年增長15%，受惠於新一代IBM z17主機出貨強勁，硬件收入增長超過50%；諮詢服務收入約52.7億美元，按年增長4%，非GAAP毛利率升至57.7%，自由現金流達22億美元，按年增長13%，為近年第一季度最佳表現。公司維持今年全年固定匯率收入增長超過5%、自由現金流增加約10億美元指引，顯示管理層對業務穩定增長具備信心。

IBM資產負債表穩健，現金充裕，長期維持穩定派息，股息收益率具吸引力，適合收入型投資者。傳統上被視為價值型藍籌股，市盈率合理，波動性較低，為量子業務轉型提供重要防禦緩衝。 IBM在量子計算領域布局領先，已推出多代量子處理器，並建立量子雲平台供全球研究機構及企業使用。此次獲得10億美元政府資助，將用於在紐約州Albany興建先進的300毫米量子晶圓廠房，IBM同時額外投入10億美元配合。 新成立的Anderon係美國首個專注量子晶圓純代工廠，不僅服務IBM，亦開放予其他量子企業，有助打造完整生態系統。IBM預計量子產業到2040年可創造高達8,500億美元的經濟價值。

雖然量子計算仍面臨量子位元穩定性、錯誤修正及規模化生產等技術挑戰，但IBM的技術路線圖清晰，預期未來數年將陸續實現量子優勢(quantum advantage)的應用實例。 美國政府的量子計劃為IBM股價提供明顯短期利好催化劑，若Anderon項目順利推進及量子商業合約持續公布，股價有望繼續跑贏大市。 在當前宏觀環境下，具有國家戰略意義的科技板塊持續受到資金青睞，好似之前英特爾(INTC)一樣。 美國政府大力支持量子計算發展， 國際商業機器能否重拾昔日光輝， 成為另一間英特爾絕對值得期待。