未有數字貨幣 數字銀行是跛腳

2019年，香港一共發出了8個數字銀行牌照，其中之一是「天星銀行」。這銀行有兩個股東，一是「小米集團」(1810)，一是「尚乘集團」。我在網上找到了3種說法，一說是兩股東的持股比例是51%和49%，另一則是90%和10%，還有一說是70%和30%。

「尚乘集團」成立於2003年，原創辦公司是「和記黃埔」，也即是今日的「長江和記股份」(001)，但現時長和已淡出，董事長是瑞士銀行出身的蔡志堅。

這公司的英文是「AMTD」，其旗下有好幾間上市公司，有在紐約上市，也有在新加坡上市。其中一間名叫「AMTD Digital」，2022年在紐交所上市，股價在數周內從7.8美元，飆升至2,555美元，市值一度超越Meta，成為一時熱話。