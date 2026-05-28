未有數字貨幣 數字銀行是跛腳

2019年，香港一共發出了8個數字銀行牌照，其中之一是「天星銀行」。這銀行有兩個股東，一是「小米集團」(1810)，一是「尚乘集團」。我在網上找到了3種說法，一說是兩股東的持股比例是51%和49%，另一則是90%和10%，還有一說是70%和30%。
「尚乘集團」成立於2003年，原創辦公司是「和記黃埔」，也即是今日的「長江和記股份」(001)，但現時長和已淡出，董事長是瑞士銀行出身的蔡志堅。
這公司的英文是「AMTD」，其旗下有好幾間上市公司，有在紐約上市，也有在新加坡上市。其中一間名叫「AMTD Digital」，2022年在紐交所上市，股價在數周內從7.8美元，飆升至2,555美元，市值一度超越Meta，成為一時熱話。
2024年，「富途」注資「天星銀行」，持有了其44.11%股權。日前，銀行改名「象象銀行」，料為呼應「富途大象財富」，而「富途大象財富」則是「富途牛牛」的延伸。
查中國的公司向有用生物為名的習慣，例如「螞蟻金服」、「菜鳥網絡」、「小鵬汽車」(9868)、「鬥魚直播」，「七匹狼」、「報喜鳥」等等，不得不承認，內地的公司命名，比香港有創意得多。
根據官方的說法，數字銀行的優勢是無紙化服務：手機即時開戶，毋須親身到分行，而且支持轉數快(FPS)跨行轉帳、QR code付款。但照我的使用體驗，現實世界還有大量實體操作，完全數字，也有不方便的地方，最少要有一間實體店，萬一出現了甚麼大問題，也可到實體店去搞掂。
我便曾經試過叫天不應，叫地不聞，搞來搞去搞不到的痛苦。後來不知是因為在專欄寫了，又或是投訴次數太多，才有實體電話來電，為我解決問題，不過聲明只此一次，下不為例。
其實，未有數字貨幣，先有數字銀行，好比單腳行走，是走不遠的。換句話說，數字銀行只為未來的數字貨幣開路。它現時的唯一好處，是為了拉客，審查比較少，開戶方便，尤其是公司戶口，因此是小企業的至愛。