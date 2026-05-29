蝴蝶效應下靜待樓市完美風暴

施明離世引起鼎爺家事外揚，到還原楊思琦人品，再有傳商天蛾欺凌楊思琦。若然屬實，除驚訝網民有如神探伽利略，同時公道實在來得太遲，幸好沒有缺席。中證監近日落實對富途、老虎等一眾互聯網券商施展「監管重拳」，分別罰款18.5億元及4.1億元人民幣，同時須在兩年內全面取締境外券商的非法跨境經營活動，今次中證監重罰代表嚴打內地「走資」，誓要堵截內地居民透過境外互聯網平台開戶，入金後輕鬆把資金轉至國外，以避過內地的外匯管制。

今次中證監罰款，重點針對互聯網券商非法跨境開戶，互聯網券商被中證監「定性」後，都紛紛收斂主動獲取內地客的力度。同時，內地不斷增加內地人來港開戶難度，持續封鎖藉券商走資渠道。未來兩年這些內地人戶口只「有出無入」，即只可賣出股票及提款，兩年後互聯網券商更須關停境內網站、交易軟件及服務器。在中證監打擊下，港證監會也提高開戶要求，未來內地客在香港開戶及管理「離岸」資產，難度有增無減。

筆者相信樓市離equilibrium不遠矣，香港傳統大額「走資」渠道仍未有變化，內地人仍可以透過投資移民來走資香港，而導致近期樓價上升也全靠大量內地「西餅客」。筆者相信打擊證券戶口的蝴蝶效應將會一一顯現於其他渠道包括樓市或其他投資。過往幾個月大量西餅客來港的光景，將會有序減少，香港樓市將會回歸由用家主導的情況，亦即是話最後逃生門將會隨中央打擊走資而關閉。在地緣政治不穩，戰火滔天下(儘管美伊看似落實和談但本人不太相信），全球通脹勢有增無減，利息成本高企，有形資產將活受罪，「樂風」事件只是開端，未來中小型地產商在balance sheet資不抵債下，只會進一步面臨call loan壓力，加快推貨去庫存。資金壓力不只在港出現，本欄再次重申「樓市不是投資好工具」，鉅哥一聲：「風高浪急，現金為王」，大家不要當耳邊風。