不用保險護航的SpaceX

一直都覺得，Tesla的自動駕駛系統依賴視覺而非雷達，是為日後探索火星而設。試想想，火星是個不毛之地，既沒有基礎設施，也沒有道路或交通標誌，因此不可能依賴高精度地圖。雖然這些都可以建造，但在探索初期，若火星探測車或載具採用純視覺模式，就可以即時應用。其實馬斯克也曾說過，特斯拉的一切技術，最終都是為了火星殖民做準備。 近日，SpaceX籌備上市集資，招股書開宗明義就是要太空殖民，還為馬斯克度身訂做了一個「火星薪酬方案」，若公司市值達到7.5萬億美元，以及在火星建立可容納100萬人的殖民地，就能獲得公司10億股份。此外，為了殖民計劃不被市場干擾，公司採用雙重股權結構，確保馬斯克在持有少於五成股票的情況下，享有絕對投票權。

這份招股書，近來坊間已有不少評論，此文則探討一個少有談及但有趣的話題。日常生活中，我們離不開保險。怕生病時醫療費用高昂，我們買醫療保險；擔心出門旅行發生意外，我們買旅遊保險。商業社會也一樣，公司的重要資產如樓宇、機械、船隻、飛機等等，保險不可或缺。雖然保險不能避免意外發生，但可以將相關的財務風險轉嫁出去，保障公司利益，對吧？ 然而，在招股書中找到一項有趣的風險陳述，就是他們沒有、也不會為其衛星和火箭等重要資產買保險。語氣也霸氣十足，若翻譯為白話，意思大致是說：「我們基本上不怎麼買保險。如果火箭炸了、衛星壞了、或者遇到天災，絕大部分損失我們打算自己承擔」。是不是很「馬斯克」？在傳統商業社會，尤其是航天這種高風險行業，聽起來很瘋狂，但想深一層，這正好反映其獨特的商業邏輯。

首先，傳統航天公司發射一顆大衛星要花數億美元，一旦損壞甚至報廢，公司將會陷入財務危機，所以需要購買極其昂貴的航天保險。反觀SpaceX，因為火箭是可回收的，星鏈衛星又是批量生產，單顆成本很低，加上發射火箭和衛星的頻率一年上百次，累積的保費可能比直接多造幾顆、多發射幾次還要貴。 其次，航天保險限制非常多，例如免賠額極高，當發生事故先要掏出一大筆，超過這個金額保險公司才會賠償。同業Rocket Lab在年報就披露，其現有保險額度可能不足以涵蓋所有索賠或責任。

其三，SpaceX對自身的技術極度自信。他們掌握從火箭製造、發射到衛星運營的全產業鏈，自然比保險公司更懂箇中風險。既然買保險是「賭自己會失敗」，寧可把保費拿去研發更可靠的火箭，實際效益更大。 最後，星鏈是一個由上萬顆衛星組成的網絡，即使部份壞掉，例如2022年曾因太陽風暴報廢了40顆，但對整個網絡的運作影響微乎其微，之後再用自家火箭補送一批就成。 當然，SpaceX在招股書承認這種做法有相當風險。如果真的倒楣遇上特大天災或重大事故，將會重創公司財政。綜合來說，這是一家靠技術和龐大規模來硬抗風險的公司。省下了天文數字的保費，用來加速研發和提升技術。可是，如果哪天真的出了大意外就得自己買單，選擇入局的投資人，要做好心理準備啊！