美股：止蝕係多餘，回調即特價，止賺都係多餘

這種亢奮的炒股氣氛，大有先例可循，如上世紀六、七十年代美國的Nifty Fifty，幾十隻藍籌股只升不跌。又例如八十年代的日本，除了NTT之外，還有野村證券、住友銀行、東京電力、三菱地產、住友不動產、豐田、Sony、松下、任天堂這些王者。

「升就追，跌就溝，出糧就入貨；止蝕係多餘，回調即係特價；止賺都係多餘，高處未算高；最好供埋TQQQ、SOXL；乜春波動大、槓桿損耗乜乜柒柒理得佢，呢啲嘢唔係我哋諗得明。有咩危機美國佬會搞掂，美國佬緊張過你，信自己不如信美國金融霸權。」

這些大多是好公司，在Nifty Fifty時代完結後，大多數的股價只是上下浮沉，並沒大跌，只是呆滯了十多年。當然，日本股市是爆破，但這只是大環境所致，並非這些公司不優良，例如說，豐田、任天堂，就是以今天來看，也是好公司。

所有股票的上升原因，很簡單，就是買的人比沽的人多，就升了。問題只是在於，如何令到大部分的人買了不沽呢？

這其中的一個很大因素，就是機構投資者，例如保險，又或是基金，由於買進賣出的交易成本很高，所以資金一旦進去，就不大會出來。至於保險和基金經理的績效與花紅，則只需要有帳面利潤，已可分帳。因此，他們寧可死持股票，也用不著沽出。