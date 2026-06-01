SpaceX IPO存在變數

正當全球投資者翹首以待 SpaceX 這宗有沒有打破歷史上集資金額最高紀錄的IPO之時，近日卻接連傳出若干變數，為上市前景增添不確定性。 Elon Musk上星期五突然在X平台發文，披露SpaceX與人工智能大語言模型企業，估值已經跟Open AI叮噹馬頭的Anthropic交易細節，卻與公司近期提交的 IPO 招股說明書(S-1文件)存在差異。 根據招股書描述，SpaceX位於田納西州孟菲斯的Colossus 1資料中心運算容量出租予Anthropic的協議，為每月高達12.5億美元、延續至2029年5月的長期安排，合約價值潛在高達數百億美元。然而，Musk於上周三晚在X上明確表示，該協議實際僅為「180 天租約，其後雙方可 90 天通知取消」。此表述差距之大，立即引起市場廣泛關注與討論。

要知道，SpaceX 2025年全年總收入僅約187億美元，其中Starlink業務貢獻超過六成。若Anthropic交易能如招股書所描述，將可為Space X提供穩定巨額收入，大幅提升公司盈利能力與估值吸引力；但若按Musk最新表述，實際收入規模可能大幅縮減至數月水平，則對投資者預期構成直接衝擊。上述情況或令估值過程出現混亂，既可能構成重大資訊誤導，亦反映Musk一貫的溝通風格。更重要的是，它讓致力進行審慎盡職調查的投資者感到困惑，增加上市進程難度。 此外，多位分析師在招股書發布後亦批評其披露不足。包括訂戶流失率、Falcon 9火箭的單位經濟學、AI 業務的細分數據，以及已部署運算容量的利用率等關鍵指標，均未提供足夠細節。SpaceX選擇將部分運算容量出租予競爭對手Anthropic，某程度上亦間接反映自家xAI業務目前需求尚未完全填滿其龐大基礎設施。第一季AI部門仍錄得約25億美元營運虧損，顯示公司在AI領域的巨額資本開支尚未完全轉化為穩定回報。

最新市場消息顯示，SpaceX已將IPO估值目標調整由20,000億美元下調至18,000億美元，反映投資者對相關風險審慎態度，亦顯示公司在路演前需面對更現實市場定價壓力。 與此同時，美國航天領域出現另一重大意外。Blue Origin的New Glenn火箭於5月28日在佛羅里達州Cape Canaveral進行地面靜態點火測試時發生爆炸，導致航天科技相關股份上周五顯著回落。衛星通訊及製造商 AST SpaceMobile 跌幅超過 14%，Rocket Lab及EchoStar等亦下跌逾4%。Bezos本人在X平台發文表示，現場人員無人受傷，儘管遭遇挫折，仍會繼續重建並推進項目，惟此事件再次突顯太空行業固有高風險與技術挑戰特性。

Blue Origin作為Jeff Bezos旗下重要航天企業，其New Glenn火箭本被寄望挑戰SpaceX在重型運載領域的優勢。今次爆炸不僅損壞發射台設施，更可能延遲多項包括NASA月球計劃在內的合作項目。這一事故發生在SpaceX積極推進IPO的敏感時刻，無疑為整個行業蒙上短期陰霾，增加航天科技股波動性。 儘管短期出現這些變數，航天科技板塊長線前景依然樂觀，SpaceX憑藉Starlink全球衛星網絡、Falcon系列可重用火箭技術，以及Starship下一代太空運輸系統，在全球太空經濟中已建立難以動搖領先地位。太空經濟正從概念階段走向實質商業化，涵蓋衛星通訊、地球觀測、太空旅遊及深空探索等多個高增長領域。預計未來10年，全球太空經濟規模將大幅擴張，SpaceX作為行業龍頭的角色將持續受益。

然而，SpaceX估值並不便宜。目前IPO目標估值已達1.8萬億美元以上，以公司現有收入基礎計算，市銷率處於極高水平。投資者必須認清，SpaceX仍處重資產、高資本開支階段，AI業務與火箭研發均需持續巨額投入：短期波動如 Musk發文差異或Blue Origin事故，或會帶來調整後趁低吸納機會。 在太空主題ETF方面，Procure Space ETF (UFO)純度較高，重點持有Rocket Lab、Planet Labs及Viasat等企業，直接受益於衛星及發射服務增長；ARK Space & Defense Innovation ETF (ARKX)由Cathie Wood管理，涵蓋太空探索、創新製造及相關科技，適合追求增長型的投資者；Tema Space Innovators ETF (NASA)近期資金流入強勁，是規模較大的太空主題產品之一。

個股選擇上，Rocket Lab(RKLB)被市場視為「小 SpaceX」，專注小型火箭發射及太空系統製造，具備高成長潛力；AST SpaceMobile(ASTS)致力打造太空移動網絡，與Starlink形成互補效應；Planet Labs(PL)則在地球觀測衛星領域領先，提供大數據分析服務，商業模式相對成熟。 太空經濟從實驗室，走向商業應用場景， 長遠前景審慎樂觀，短期波動在所難免。