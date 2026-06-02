Google股價表現強勁，年初至今累計升幅超過兩成，反映市場看好公司將AI相關開支轉化為實際盈利的能力。隨著股價持續上升，Google是否仍具備上升空間？

首先，Google母公司Alphabet首季業績全面超預期。收入按年增22%，連續第11個季度錄雙位數增長。其中雲端業務收入飆逾60%，增速遠超亞馬遜及微軟同期表現，訂單積壓按季增長接近翻倍，管理層料其中一半訂單於未來兩年內轉化為收入。在Gemini模型及自研TPU晶片需求帶動下，雲端業務已成為Alphabet的重要增長引擎。

另外，核心搜尋業務表現穩健。Google正積極將Gemini模型融入廣告系統，提升對長文本及複雜對話查詢的理解能力。有見及此，搜尋業務正進入擴張階段，而非面對AI帶來的顛覆風險，人工智能不僅帶動搜尋量增加，更顯著提升營運效率及開拓全新廣告形式。憑藉持續提升用戶搜尋體驗，Google得以進一步鞏固領導地位及長期競爭優勢。