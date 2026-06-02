中美縱緩和也回不到過去

中美的正式翻臉，是在2017年，特朗普訪華之後。據說是洞悉了中國人對未來的「野望」(不知怎的，我總覺得這個日文漢字名詞更恰當地形容此事)，因而在回到美國後，馬上對中國展開了戰爭以外的全方位打擊，從貿易戰到科技戰，以至於拉幫結派，最主要是拉攏印度，共同圍堵中國。 在這之後，打擊中國已成為了整個美國的共識，就是特朗普下台，拜登上場，也沒有改過。 就算是美國的附庸，也加入戰團，成為了圍堵的陣營，日本，韓國，甚至是台灣，都是反中領導人上場，也就算了，對歐洲而言，中國太遠，居然也來圍堵，正是應了一句：「關你乜事？」莫非他們還以為，世界仍然是一百年前，是歐洲說了算嗎？查實以歐洲現在的實力，已回到了六百年前哥倫布之前的世界，只可局處在歐洲大陸這個「半島」，不可能有力投射到遠東了。

說回這一次特朗普的訪華，一路和顏悅色，完全沒有了他對其他國家領導人的飛揚跋扈，而他回到美國後，對華政策也大為緩和。 這究竟會不會是美國政策的再次180度扭轉呢？在他的未來兩年任期，以至於下一任總統，會採取甚麼政策呢？ 這暫時是未可知的，可能要「聽其言，觀其行」，等到習近平主席在9月24日回訪美國，方可見到端倪。 不過當然了，如果特朗普再三反覆，又搞些甚麼花樣，習主席會否如期赴美，也是未知之數。畢竟，9月24日只是美國單方面的說法，中國可從未就此發出過正式通告。

客觀的事實是，在特朗普訪華之前，英國、法國、德國的領導人先後訪問中國，而在這之後，普京又來了，頗有「萬王來朝」的意味。 世上沒有無緣無故的愛，歐洲人之所以來，皆因在俄烏戰爭打得焦頭爛額，經濟增長似有還無，沒法子，只得向中國示好。 查英國是換下了先前的反中首相，德國的默茨向來反中，只是為了經濟，不能不低頭，普京本來極度防範中國，大家都不過是為勢所迫，不得不來。 現時最反中的，是日本和菲律賓，暫時來說，兩國領導人都未有下台的可能性，而中國處理的方式，則似乎是以硬碰硬。

綜觀而言，今天中國的外交局勢相比起9年前已遠遠改善，但說要完全回到過去，西方願意，中國也不會答應。皆因在這些年來，中國已建立了獨立自主的實力，再也不會被西方搯脖子，這正如美國要賣H200晶片給中國，也被拒絕了。無他，飯碗還是捧在自己手裏的好。