泡沫只有在破裂後才知道是泡沫

格林斯潘1996年12月在一場演講中提出「非理性繁榮」，警告當時網路科技股可能存在估值過高，隨後成為金融史上著名專有名詞，也催生諾貝爾經濟學獎得主Robert Shiller同名經典著作《非理性繁榮》。 AI狂熱，AI高權重股市續破頂，惟美國三大指數僅輕微進帳，「非理性亢奮」及不上北亞股市，日經指數不斷刷歷史高峰，南韓KOSPI和台灣加權指數同樣愈升愈有。今次AI盛宴主要依賴美國五大雲端巨頭及兩大獨角獸「燒銀紙」；但支撐龐大算力的capex所費甚巨，收入難支撐投資，長貧難顧下還能支撐多久呢？

記憶體巨頭均異口同聲說市場供不應求，買家簽3年至5年採購合約鎖定供應。不過這樂觀情緒，在每個半導體周期均出現，盈利飽滿、現金充裕，半導體廠大規模擴產，結果一樣︰產能過剩降價求售，最後自掘墳墓。若AI需求不如預期，客戶庫存要長時間消化，半導體也逃不了產能過剩，整個行業進入下行周期。泡沫定義在於投資者的反應和行為，在不同場合的片言隻語，股民均視為捕捉入市，資金不求甚解瘋狂地追逐行業領袖一言一行，資金隨着指揮棒不停流轉，這就意味着市場已經十分泡沫化。